CHED may paglilinaw sa flexible learning policy

Hindi lang online classes ang saklaw ng flexible learning na ipinatutupad ngayon sa mga kolehiyo at pamantasan sa Pilipinas, sabi ngayong Lunes ni Commission on Higher Education Chairman Prospero de Vera.

Ayon kay De Vera, tila may mga hindi pa rin nakakaintindi sa flexible learning policy ng komisyon, kung saan maaaring mag-aral ang estudyante sa pamamagitan ng kombinasyon ng face-to-face classes, at modular at online learning.

"Flexible learning is very simple. It is a policy where you allow the universities the authority to determine the correct mix of delivery systems, appropriate to the condition on the ground, to the condition of students, faculty members and employees," ani De Vera sa isang virtual press briefing.

"There are many other types. You can combine online and offline. Synchronous and asynchronous, iyon ang tawag nila. You can do it offline by giving modules to the students to do at home and submit it, if these are areas where there is absolutely no connectivity," dagdag niya.

Nitong nagdaang weekend, umani ng batikos si De Vera mula sa mga youth group dahil sa pahayag niyang magiging bahagi na new normal sa higher education ang flexible learning.

Sa isang webinar, sinabi ni De Vera na hindi na babalik sa dating tradisyonal na face-to-face classes ang mga kolehiyo at pamantasan dahil naging polisiya na ng komisyon na ipagpatuloy ang flexible learning sa mga susunod na taon.

Lumipat sa flexible learning ang mga kolehiyo matapos ipagbawal ang face-to-face classes noong nakaraang taon dahil sa banta ng COVID-19.

Pero para kay Jandeil Roperos, tagapamuno ng National Union of Students of the Philippines, dapat magbigay ng gadgets at connection assistance ang CHED kung ipagpapatuloy ang flexible learning.

Patunay rin umano ang mga panawagan para sa academic break at academic ease na pagod na ang mga estudyante sa kasalukuyang setup.

Sinabi naman ng Kabataan party-list na kapabayaan sa edukasyon ang pahayag ni De Vera dahil pagsasawalangbahala ito sa mga panawagang ibalik ang face-to-face learning.

Pero ayon kay De Vera, hindi porke magpapatupad ng flexible learning ay hindi na babalik sa face-to-face ang mga kolehiyo.

Sa ngayon, may 64 higher education institution ang pinapayagan maglimitadong face-to-face classes para sa kanilang medicine at allied health courses.

Kapag nakitang walang hawahan ng COVID-19 ang mga estudyante rito, maaaring irekomenda ang limited face-to-face classes sa iba pang mga kurso, ani De Vera.

"Will there be face-to-face in the future? It depends on the conditions on the ground. Eventually, if we achieve herd immunity... then we will allow the schools to slowly bring back the students," ani De Vera.

"But it will not be anymore in the old traditional type. That is what I meant. We have to retrofit the schools," aniya.

Sa basic education, sinabi rin ng Department of Education na bahagi na ng edukasyon ang home-based learning kahit pa matapos na ang pandemya.

Samantala, ayon sa CHED, libreng makakapagpabakuna ang mga estudyante sa state at local universities at colleges.

Sa mga pribadong unibersidad, puwede namang gamitin ang miscellaneous fees para ma-subsidize ang pagbabakuna, anang komisyon.

Magpupulong ngayong linggo ang CHED at mga eksperto para pag-usapan ang pinakamabisang paraan para sa pagbabakuna sa mga estudyante.

-- Ulat nina Arra Perez at Jaehwa Bernardo, ABS-CBN News