Balik-ECQ, hiling ng mga doktor para sa Negros Oriental

Hiniling ng grupo ng mga doktor sa Negros Oriental na ibalik ang lalawigan sa enhanced community quarantine (ECQ) dahil sa pagsipa ng mga kaso ng COVID-19 doon.

"We know that there is this rapid rise in cases more than the hospitals can handle, we know that we are losing precious lives, we know that we have so many critically ill and not enough resources," sabi sa pahayag ng Negros Oriental Medical Society.

Hindi pa nagkokomento ang inter-agency task force ng Negros Oriental sa panawagan ng mga doktor.

Sa huling tala noong Linggo, nasa 1,091 ang active COVID-19 cases sa Negros Oriental, ang pinakamataas na bilang ng active cases sa Central Visayas region.

Iniulat din ng provincial health office noong Biyernes na 3 ospital — ang Negros Oriental Provincial Hospital, Holy Child Hospital at ACE Dumaguete Doctor’s Hospital — na ang umabot sa maximum capacity.

Noong Linggo, inihayag ni Dumaguete City Mayor Felipe Antonio Remollo na positibo siya sa COVID-19. Ang nasabing lungsod ang capital ng lalawigan.

Nauna nang inihayag ng mga eksperto na sa kabila ng pagbaba ng mga COVID-19 case sa Metro Manila, tumaas naman ang mga kaso sa ilang rehiyon.

- report from Annie Perez

