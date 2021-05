4 taon na: Mga 'bakwit' ng Marawi siege may hiling sa pamahalaan

Watch more in iWantTFC

MAYNILA — Apat na taon matapos ang unang putok ng bakbakan sa Marawi City, hindi pa rin nakakauwi ang mga nakatira sa mismong "ground zero."

Pero giit ng gobyerno, higit sa kalahati ng 26 kilometrong kalsada sa siyudad ang tapos na gawin. Tinatayang sa Setyembre ngayong taon ay matatapos na ito.

Ang dating Grand Mosque na tadtad ng bala at ginawa noong kuta ng mga Maute, naayos na rin ang itsura at inaasahang matatapos sa Oktubre.

Naitayo na rin ang unang barangay hall at patapos na rin ang noo’y nawasak na Disomangcop mosque.

Pero kung ang mga pampublikong estruktura ay unti-unting nagbabago na ang anyo, marami sa mga bahay at gusali ang nakatiwangwang at mukha pa ring dumaan sa giyera.

Ayon sa Task Force Bangon Marawi, Oktubre ay inaasahan na papapasukin na ang mga dating residente ng "ground zero" para makapagsimula na silang magpagawa ng bahay kung sila’y may budget.

Pero para sa mga walang pampagawa, maghintay na lang daw muna kung mapapasa sa Kongreso ang Marawi Compensation Bill.

"If they have means to rebuild they can go ahead... The national government has no money to provide unless the compensation bill is approved by Congress and by the President. Once it becomes a law, the budget will be provided by national government to affected families," giit ni Task Force head Eduardo del Rosario.

Ayon sa Marawi LGU, higit 2,000 na ang nag-apply ng building permit at 400 na ang nakabalik na sa labas ng ground zero para magpa-construct.

Pero ang karamihan, di makapagsimula.

"We are urging the Congress to pass the Marawi Compensation Bill para mapabilis ang recovery, 'yung iba di makausad," ani Marawi Mayor Majul Gandamra.

Kumpiyansa naman ang Palasyo na matatapos ang rehabilitasyon sa Marawi bago matapos ang termino ni Pangulong Rodrigo Duterte.

"We have a year, roughly a year bago po matapos ang termino ng Presidente. And I think the target can be met that Marawi will be completely rebuilt at the end of the term of the president," ani Presidential spokesman Harry Roque.

Para sa civic leader na si Drieza Lininding, mahalaga na makabalik na ang libo-libo pa ring mga pamilya na naging 'bakwit' sa mga temporary at transition shelter, gayundin ang mga nakikitira pa rin sa mga kamag-anak.

"Sabi nila by October, papayagan na kami, sana totoo na ito... Pero pinakaimportante diyan na tinatanong ay nasaan ang tulong ng gobyerno... Sana totohanan nila at makapagsimula ang mga tao dahil 'yun ang tunay na rehabilitasyon," aniya.

Tuloy-tuloy naman ang paggawa ng mga permanent housing para sa mga wala nang babalikan na bahay.

Pero hindi pa makalipat ang mga bakwit dahil wala pang suplay ng tubig at kuryente sa lugar.

Si Aisa Acob at ang kanyang pamilya, 4 beses nagpalipat-lipat ng matutuluyan sa nakalipas na 4 na taon.

"Nag-'bakwit' kami, wala kaming dalang pera. P200 lang dala ng mister ko," aniya.

Hindi pa pormal na binibigay sa kanya ang permanent housing na may 93 square meters ang laki pero pinapayagan na siyang pumunta para ayusin ito.