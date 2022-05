Zubiri: Kongreso, target iproklama ang nanalong pangulo, VP sa Miyerkoles

MAYNILA - Posibleng sa Miyerkoles ng hapon o gabi iproklama ng Kongreso ang mga nanalo sa pagkapangulo at pangalawang pangulo sa Halalan 2022.

Sabi ni Senate Majority Leader Senator Migz Zubiri, alas-10 ng umaga ng Martes sisimulan ang joint canvassing ng Kamara at Senado sa Batasan Pambansa.

Unang aaprubahan ay ang mga rules o panuntunan sa canvassing.

Ang plano aniya, gagawin nila ang canvassing hanggang alas-10 ng gabi at babalik kinabusakan alas-10 ng umaga at diretso na sa proklamasyon.

"We are looking at two days. Our experience, ang pinag-usapan kahapon lalo na sa ganitong outcome na malaki ang agwat at convincing, ang panahon 'di masyadong maraming objections lalo na kapag identical ang binubuksang COC at electronically COC," ani Zubiri.

"Kung identical naman po by face value ay pwede na po canvass itong COC at mabibilang na sa presidente at bise presidente. We don't really see too many problems that may arise. We will still be inspecting COCs," dagdag niya.

Naabisuhan na rin aniya sina presumptive President Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr. at presumptive Vice President Sara Duterte-Carpio sa malamang na proklamasyon sa kanila ng Kongreso.

Sabi ni Zubiri, si House Majority leader Martin Romualdez ang nag-abiso kay Marcos, na magpinsan.

Maaga ang pag-aabiso dahil sa kanilang napagkasunduang timeline, dalawang araw lang nilang isasagawa ang canvassing.

Wala rin aniyang dahilan na patagalin pa ang canvassing, lalo't kailangan nilang magmadali para maihabol pa ang pagtalakay sa ibang mga panukalang batas.

Para sa canvassing, si Zubiri ang magiging co-chairman ng joint congressional canvassing committee.

Miyembro sina Senators Nancy Binay, Franklin Drilon, Imee Marcos, Ralph Recto, Grace Poe at Pia Cayetano. Alternates naman sina Senators Lito Lapid, Risa Hontiveros, Koko Pimentel at Bato dela Rosa.

