Watch more News on iWantTFC

HONG KONG -- Natapos nang bilangin ang boto mula sa Macau at Mainland China. 58,160 ang nakuha ni presumptive President na si Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos, JR. 58,478 naman ang nakuha ng kanyang running mate na si Davao Mayor Sara Duterte.

Pag-asa ang natatanaw ng first-time Pinay poll watcher na si Raquel Malaya.

“Gusto mo talaga sana mayroon kang nagawa para mabago ang ating bansa…parang yun ang nasa isip na mabago, sana parte ako, mayroong pagbabago, parang ganun ang naging ang nasa puso ko,” sabini Malaya.

Pero gaya ng inaasahan…mayroong natuwa at mayroon ding nadismaya sa resulta ng Halalan 2022.

“Sobra-sobrang masaya ako at hindi lang po ako, pati kaming mga OFW masayang masaya,” ani Pinoy vlogger na si Bryan Calagui.

Dismayado at the same time, galit kami sa resulta, dahil nakita namin madaming dayaan. May naharass, may na red tag, at may delays ang pagboto,” sabi naman ni Dolores Balladares-Pelaez ng UNIFIL MIGRANTE-HK.

Sa kabuuan, naniniwala ang Consul General na tagumpay ang halalan sa Hong Kong.

“I’m very proud to everyone ngunit nanawagan po lahat po tayo bumalik sa dating sitwasyon tayo po ay magkaisa and we work together for a better Philippines po,” sabi ni ConGen Raly Tejada.

Record-breaking ang voters turnout ng Halalan 2022 sa Hong Kong dahil sa 93,886 na rehistradong botante sa syudad, 60,252 ang nakaboto o 64.18%.

Para sa iba pang ulat patungkol sa mga Pilipino sa iba't ibang bahagi ng mundo, panoorin at tumutok sa TFC News sa TV Patrol.