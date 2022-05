P2-K na dagdag honorarium para sa mga gurong nag-OT sa halalan, aprubado na

MAYNILA - Inanunsyo ni Commission on Elections Commissioner George Garcia na aprubado na ng Comelec ang P2,000 additional honorarium para sa mga miyembro ng electoral board, Department of Education Supervisor Officials at support staff na nagsilbi nang magkaroon ng extended voting hours noong Mayo 9 sa kanilang mga presinto dahil sa mga pumalyang vote counting machines at SD cards.

Ayon kay Garcia, may 2,038 precincts na nakaranas ng problema noong araw ng halalan.

Sa bilang na ito, 1,300 presinto ang pinalitan ang makina at humigit kumulang 700 ang nagkaroon ng problema sa SD card.

"Pasensya na po kayo, pasensya na po sa ating mga guro. Hindi po namin mabibigay ang hinihingi ng DepEd na amount na gusto po nila kasi nga po medyo malaki. Hindi naman po kasama sa budget namin iyon," ani Garcia.

"Ginawan po namin ng paraan na kahit paano, lahat ng miyembro ng mga electoral boards, DESO staff, support staff ay pantay-pantay makakakuha ng tig-2,000 pesos," dagdag niya.

Nauna nang humiling ang DepEd ng P3,000 dagdag na honorarium para sa mga gurong nag-overtime dahil sa aberya sa VCM at SD cards.

