Operasyon ng NAIA pansamantalang sinuspende dahil sa lightning advisory

MAYNILA - Sinuspinde ng pamunuan ng Ninoy Aquino International Airport pansamantala ang kanilang flight at ground operations ngayong Lunes dahil sa lightning advisory.

Ayon sa NAIA, naglabas ng Lightning Red Alert ang PAGASA kaninang 2:10 p.m., at 7:30 p.m.

Pero ibinaba naman ito sa Yellow Alert noong 2:47 p.m., at 8:09 p.m.

Flight and ground operations at NAIA are suspended after PAGASA issued a Lightning Red Alert at 7:30 p.m. Monday, May 23. pic.twitter.com/FaI3Q0TkwA