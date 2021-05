Mga may HIV hinikayat na magpabakuna vs COVID-19

Tuloy-tuloy na sumasailalim sa anti-retroviral therapy si alyas "Miguel," isang pasyenteng may human immunodeficiency virus (HIV).

Pero nag-aalangan umano siyang magpabakuna laban sa COVID-19.

"May halong kaba at takot kasi... 'di mo alam kung ano ang magiging reaksiyon sa katawan mo vaccine," sabi ni "Miguel."

Pero sa isang virtual event kamakailan, sinabi ng Department of Health (DOH) na hindi dapat matakot ang mga taong may HIV sa COVID-19 vaccines.

Maaari umano silang magpabakuna basta may clearance ng kanilang mga doktor.

"The current COVID vaccines being given in the country are safe for people living with HIV, as these are made from inactivated viruses or parts of the virus," sabi ni Health Spokesperson Maria Rosario Vergeire.

Hindi naman nagdadalawang-isip magpabakuna si alyas "Louie," na 8 taong nang nabubuhay na may HIV at isa ring COVID-19 survivor.

"Kung magka-COVID man ako, 'di tayo dadating sa critical stage. So ine-encourage ko ang lahat ng kapuwa kong persons living with HIV na magpabakuna na sila," sabi niya.

Sa ngyaon, 855 na Pinoy ang HIV positive, base sa datos mula sa DOH.

Tiniyak din ng kagawaran na pangangalagaan ang privacy ng mga person with HIV.

Ipinayo rin ng DOH sa mga may HIV na makipag-ugnayan sa mga grupong handang magbigay ng libreng legal advise at gabay sakaling makaranas ng diskriminasyon.

-- Ulat ni Jasmin Romero, ABS-CBN News

