Mga deboto, nagtitinda masaya sa dagdag-kapasidad sa mga simbahan

Mas maraming tao na ang nakakapasok sa mga simbahan matapos itaas sa 30 porsiyento ang kapasidad ng mga religious gathering sa Metro Manila.

Ngayong Linggo, dagsa ang mga deboto sa Minor Basilica of the Black Nazarene o Quiapo Church kasabay ng pagdiriwang ng Pentecost Sunday.

Hanggang 300 deboto ang pinapapasok sa bawat misa sa Quiapo Church.

"Malaking bagay po iyon (pagdagdag ng kapasidad). Mas maraming tao ang nakakapasok ng simbahan. Mas kailangang nasa loob sila kaysa labas kasi nga sobrang init," sabi ni Fr. Douglas Badong, parochial vicar ng Quiapo Church.

"Pinayagan na rin kami na ang mga tao tumayo sa Plaza Miranda at Carriedo side para sa mga maabutan ng cut-off na 'di na puwede papasukin. May LED at speakers naman sa labas," dagdag niya.

Malaking ginhawa ito para sa debotong si Josie dela Cruz dahil mas magiging maayos aniya ang kaniyang pakikinig sa misa.

"Kailangan manalig tayo sa Panginoon. Napakabuti na pinayagan na tayo ng simbahan na pumasok," sabi niya.

"Sa labas lang ako para maramdaman ko namang nagsisimba ako. Iba kasi pag online eh," sabi naman ng debotong si Josefa Alopood.

Sa dami ng mga debotong gustong makapasok, nagdagdag ang Quiapo Church ng mga misa tuwing Linggo, mula 13 sa dating 9. May 15 misa naman tuwing Biyernes.

Mahigpit ding ipinatutupad ang health protocols para makaiwas sa COVID-19 katulad ng pagsusuot ng face mask at face shield, at pagsunod sa social distancing.

May naka-standby ding medical team na umaalalay sa mga nahihilo at tumataas ang presyon dahil sa init ng panahon.

Maging ang mga nagtitinda ng pagkain, kandila at iba pa sa paligid ng Quiapo Church ay masaya.

Ayon sa tinderang si Machiko Coloma, kahit papaano'y nanunumbalik na ang sigla ng kanilang negosyo.

"Mas okay okay ang benta kasi marami-rami na pumupunta," ani Coloma.

Maraming hijos at pulis din ang nagbabantay sa paligid ng simbahan at nagpapaalala sa mga nagsisimba ukol sa health protocols.

-- Ulat ni Bianca Dava, ABS-CBN News