COVID-19 deaths lampas 100 kada araw sa nagdaang 5 araw

Tuwa, pasasalamat at gaan ng loob ang naramdaman ng pamilya ng 99 anyos na si Donata "Lola Inay" Dimayacyac matapos ang 2 linggong laban nito sa COVID-19.

Nangamba ang pamilya lalo't may iniindang dementia at diabetes si Dimayacyac.

"Dumating sa point na sobrang taas ng oxygen requirement kaya namin siya kinailangang dalhin din sa hospital," sabi ni Dr. Caryn Georgina Uy, apo ni Dimayacyac na doktor sa Chinese General Hospital kung saan isinugod ang pasyente.

"Very good thing din na lola was able to receive vaccination for pneumonia and flu vaccine prior to her admission, that was last year. So kahit papano malaking tulong din po 'yon," sabi ni Dr. Alma Reyes, isa ring doktor sa Chinese General Hospital.

Si Dimayacyac ay kasama sa tumataas na bilang ng mga gumagaling sa COVID-19 sa bansa.

Pero kung marami ang mga gumagaling, dapat ding bantayan ang COVID-19 deaths, na base sa datos mula sa DOH ay lampas 100 kada araw sa nakalipas na 5 araw:

Mayo 18 - 110

Mayo 19 - 136

Mayo 20 - 135

Mayo 21 - 141

Mayo 22 - 183

Ngayong Linggo, 38 ang bilang ng mga binawian ng buhay dahil sa COVID-19 kaya umakyat sa 19,951 ang death toll, ayon sa DOH.

May 6,756 ding gumaling sa sakit kaya pumalo na sa 1,109,226 ang kabuuang bilang ng recoveries.

Nakapagtala naman ang DOH ng 3,083 bagong kaso para sa kabuuang 1,179,812 kumpirmadong kaso. Sa bilang na iyon, 50,635 ang active cases.

ICU occupancy sa Metro Manila

Bahagya namang tumaas ang occupancy ng mga intensive care unit bed sa Metro Manila, mula sa safe zone na 56 porsiyento sa moderate na 61 porsiyento.

Ayon kay Dr. Gloria Balboa, direktor ng Metro Manila Center for Health Development sa ilalim ng DOH, bagaman nagsimula na ang bakunahan, wala pa itong masyadong epekto sa pagkontrol sa virus kaya kailangan pa ring sundin ang minimum health standards.

Sa huling datos ng National Task Force Against COVID-19, higit 3 milyon na ang nakakuha ng first dose ng COVID-19 vaccine.

-- Ulat ni Michael Delizo, ABS-CBN News