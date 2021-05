30 kph speed limit sa matataong kalsada ipinanawagan ng riders

Nagsagawa ng motorcade ang mga motorcycle rider at siklista mula Quezon City hanggang Pasig para ipanawagan ang mahigpit na pagpapatupad ng speed limit at mga batas trapiko. ABS-CBN News

MAYNILA — Nanawagan ngayong Linggo sa mga local government unit ang grupo ng mga motorcycle rider at mga siklista na paigtingin ang pagpapatupad sa 30 kilometers per hour (kph) speed limit sa mga matataong kalsada.

Nasa higit 200 riders ang nagtipon-tipon nitong umaga ng Linggo sa C.P. Garcia Street sa University of the Philippines-Diliman at sabay-sabay nagtungo sa Pasig City para hilingin ang mahigpit na pagpapatupad ng speed limit.

Bukod sa speed limit, hindi rin nasusunod ng ilang LGU ang ilang batas trapiko sa ilalim ng Land Transportation and Traffic Code, ayon kay Eric Lazarte ng Philippine Advocate for Road Safety at Kapatiran sa Dalawang Gulong.

"[Gusto namin] maipaabot sa mga local government units na implement 'yong speed limit ordinances ng 30 kph o mas lower pa doon sa mga busy streets," ani Lazarte.

"Kasi kung gagawin natin ito, mas maiiwasan yung mga disgrasya o mga dagdag na statistics na namamatay sa kalye," dagdag niya.

Binanggit ni Lazarte ang ulat ng World Health Organization noong 2018, kung saan nakitang higit 1 milyon ang namamatay sa mga road accident.

Karamihan umano sa mga naaksidente ay mga vulnerable road users gaya ng pedestrians, bikers at motorcycle riders.

"Alam naman natin, 'pag mabilis ang sasakyan at mas maraming tao sa kalsada — may nagbibisikleta, mayroong pedestrian, may nagmomotor, mas mayroong risk, mataas ang risk na magkaroon traffic collision at road traffic injuries," sabi ni Lazarte.

Ang 30 kph speed limit ay ipinatutupad sa city at municipal streets, lalo na sa mga kalsadang maraming tao at maraming dumadaan.

