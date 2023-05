Operasyon ng Manila Central Post Office ililipat kasunod ng sunog

Watch more News on iWantTFC

Ililipat muna sa ilang pasilidad ang operasyon ng Manila Central Post Office matapos masunog ang makasaysayang gusali nitong umaga ng Lunes.

Sa panayam ng Teleradyo, sinabi ni Philippine Postal Corporation (PHLPost) Post Master General and CEO Luis Carlos na ire-relocate muna sa mail distribution center sa Delpan ang operasyon ng post office habang pansamantalang magsisilbing business mail service para sa mga pribadong kompanya ang central mail exchange sa Ninoy Aquino International Airport.

Plano naman aniya ng PHLPost na magpuwesto ng mail acceptance areas sa iba-ibang lugar sa lungsod ng Maynila para tumanggap ng mga sulat at parcel.

Nilinaw ni Carlos na tanging mail service ng Maynila ang naapektuhan ng sunog at hindi ang mail service system ng bansa.

Naka-cloud storage din aniya ang mga record ng post office kaya walang inaasahang files at dokumento na nadamay sa sunog.

"We're fixing already where the Manila Central Post Office (will resume operation). We have an area already," ani Carlos.

"We have on old building beside the main building, we're fixing it now, other offices will stay here. There's also building at the back, it used to be a canteen at the ground floor and we're using that as part of the offices ng corporate namin," dagdag niya.

Bago mag-hatinggabi ng Lunes nang masunog ang Manila Central Post Office sa Lawton.

Ayon sa Bureau of Fire Protection, nagsimula ang sunog sa basement ng gusali at mabilis na kumalat ang apoy.

Itinaas ang general alarm bandang alas-6 ng umaga ng Lunes, na nangangahulugang kinailangang rumesponde ng lahat ng mga bombero sa Metro Manila.

Matapos ang 8 oras, idineklarang under control ang sunog, kung saan isa ang nasugatan habang daan-daang parcels ang natupok.

Sa inisyal na assessment, natupok ng sunog ang buong gusali mula basement hanggang ika-5 palapag.

Nadamay din ang stamp library, kung saan nakapuwesto ang kopya ng mga commemorative stamps na inilabas ng post office sa mga nagdaang taon.

Dahil luma ang gusali, aminado si Carlos na wala itong sprinkler system kaya mabilis na kumalat ang apoy.

Nilinaw naman ni Carlos na sakop ng insurance ng Government Service Insurance System (GSIS) ang gusali kaya inaasahang mababayaran sila para mapaayos muli ang gusali.

"The whole buidling is insured by GSIS and you know it's [a] historical building so we'll have to study and investigate how the structure will hold," aniya.

— May ulat ni Karen de Guzman, ABS-CBN News