Isang eksena mula sa canvassing ng Comelec sa Philippine International Convention Center (PICC) sa Pasay City noong Mayo 15, 2022. Mark Demayo, ABS-CBN News

MANILA — Handa na ang Senado para sa paglilipat sa Batasang Pambansa ng mga certificate of canvass (COC) at election returns (ER) para sa napipintong proklamasyon ng mga nanalo sa presidential at vice-presidential race.

Bukas nakatakdang ilipat sa Batasan ang mga nasabing COC at ER. Bago niyan, ihahanda ng mga tauhan ng Office of the Senate Sergeant-at-Arms ang mga ballot box na naglalaman ng mga ito.

Ayon kay Senate Seargeant at Arms Gen. Rene Samonte, alas-4 ng madaling araw sa Lunes ililipat sa Kamara ang mga ballot box.

Inaasahang tutulungan sila ng Philippine National Police (PNP) upang matiyak ang seguridad ng paglilipat ng mga naturang ballot box habang isinasakay ang mga ito sa mga trak ng militar.

Ngayong Linggo, suspendido muna ang mga reception activities ng Senado. Ayon sa Comelec, ito ay dahil walang diplomatic personnel na magde-deliver ng COC mula Mayo 20 hanggang 23.

Dahil dito, sa Mayo 24 na ipagpapatuloy ang pagtanggap ng COC mula alas-8 ng umaga hanggang alas-7 ng gabi. Gagawin ito hanggang sa tuluyang mai-turn over ang lahat ng COC at ER.

Base sa record ng Senado, nasa 156 na o 90.17 percent ng kabuuang 173 COCs ang hawak nito.

Kabilang sa huling nadala sa Senado ay mga COC mula Sulu Province, at overseas absentee voting (OAV) COCs mula Washington, USA, Australia, Denmark, Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia, Switzerland at Brunei.

Sa ilalim ng Saligang Batas, tungkulin ng Kongreso na i-canvass ang mga boto sa pagka-pangulo at pangalawang pangulo at iproklama ang mga nagwaging kandidato.

—Ulat ni Robert Mano, ABS-CBN News

KAUGNAY NA VIDEO:

Watch more News on iWantTFC