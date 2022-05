George Calvelo, ABS-CBN News/FILE



MANILA — Kasabay ng kumpirmasyon ng Department of Health sa pagpasok ng mas nakakahawang Omicron BA.4 subvariant, naitala na ang pinakamataas na bilang ng mga bagong kaso ng COVID-19 ngayong buwan ng Mayo.

Umabot sa 246 ang mga bagong kaso nitong Biyernes, habang wala namang naitalang bagong nasawi.

Hindi pa malinaw kung BA.4 na ang dahilan ng bahagyang pagtaas ng mga kaso.

Nananatili naman sa 1.1 percent ang positivity rate sa buong bansa.

Ayon kay OCTA Research fellow Dr. Guido David, nagdulot ang BA.4 ng surge sa South Africa pero kalahati lang sa peak ng orihinal na omicron.

Kaya kung magkakaroon umano ng surge sa Pilipinas, inaasahan ding mas mababa ang peak nito kumpara sa higit 39,000 noong Enero 15.

Gayunman, pinaalalahanan pa rin ang publiko na maging maingat.

Naniniwala naman ang infectious disease specialist na si Dr. Rontgene Solante na maaaring hindi lang nade-detect ang ibang kaso dahil mababa na ang bilang ng nagpapa-test.

"There are several factors here. Number 1, ‘yung super spreader event. Maraming crowding events one week ago or two weeks ago. Pangalawa, ‘yung waning immunity natin. Even if we’re fully vaccinated, still our uptake sa booster is still very low," ani Solante.

Patuloy namang nanawagan sa publiko si Dr. Ted Herbosa naman na special medical adviser ng National Task Force Against COVID-19, na magpabakuna dahil ito pa rin ang pinakaepektibong proteksyon laban sa kahit anong coronavirus variant.

"Doon sa hindi pa gustong magpabakuna, naku po, they are very effective at mayroon tayong mga bagong subvariant na ating pini-prevent. Mas mabuti po na magpabakuna na kung hindi pa nagpapabakuna lalo na iyong first dose, second dose at saka iyong booster," aniya.

—Ulat ni Michael Delizo, ABS-CBN News

