Puspusan na ang paglilinis ng mga estero at kanal sa National Capital Region para maiwasan ang pagbaha ngayong nagsimula na ang tag-ulan, sabi ngayong Linggo ng Metropolitan Manila Development Authority (MMDA).

Sa panayam ng ABS-CBN News, tiniyak din ni MMDA Chairman Romando Artes na gumagana ang lahat ng water pumps, at nilagyan ng trash traps ang mga estero para mas madaling makolekta ang mga basura.

Nagpapatuloy din umano ang mga dredging operation sa Kamaynilaan.

"Tuloy-tuloy naman po ‘yung paglilinis natin ng mga kanal at estero. At ganon din po, we make sure na ‘yung atin pong mga pumps ay nasa 100 percent capacity," ani Artes.

Sa Marikina, pinaghahandaan na ang posibilidad ng pagbaha, at nagsasagawa na ng dredging sa Marikina River para lumapad at lumalim ito.

"‘Pag lumapad at lumalim, nagi-increase ‘yung water-carrying capacity and kapag lumaki ‘yung water-carrying capacity, hindi nagiging mabilis ang pagbaha doon sa mga low-lying communities natin," ani Marikina Mayor Marcelino Teodoro.

Tinutukan naman ng lokal na pamahalaan ang mga lugar sa kahabaan ng Marikina River.

Kasama rito ang Balubad sa Barangay Nangka, Doña Petra sa Barangay Tumana, ilang bahagi ng Barangay Malanday, Provident Village sa Barangay Calumpang, at Olandes sa Barangay Industrial Valley Complex – mga lugar na pinakabinaha noong tumama ang Bagyong Ulysses noong Nobyembre 2020.

Triple na ngayon sa volume ng tubig na ibinagsak ng Ulysses ang kapasidad ng mga drainage system sa mga naturang lugar, ani Teodoro.

"In-improve din natin ‘yong drainage system. Nilakihan natin ‘yong carrying capacity," anang alkalde.

Tuloy-tuloy din umano ang clean-up operation sa lungsod, pero umaapela rin si Teodoro sa mga kalapit-lugar nito na aksyunan ang mga basurang bumababa sa Marikina.

Umaasa si Teodoro na mare-regulate ang quarrying at land conversation sa mga lugar sa Rizal para sa proteksiyon ng watershed ng Marikina.

Pinayuhan naman ni Artes ang mga motorista na mag-doble-ingat sa pagmamaneho tuwing maulan. Tiyakin aniyang maayos ang mga gulong, ilaw at preno ng sasakyan.

"Kapag ganito pong tag-ulan, mababa ‘yong visibility minsan at madulas po ‘yong kalsada kaya madalas din po ‘yong aksidente," aniya.