Viral sa social media ang kuwento ng isang retiradong guro na hindi umano pinapasok sa showroom ng isang car company dahil sa hitsura. Retrato mula kay Love Dorego

Nag-viral kamakailan sa social media ang kuwento ng isang retiradong guro na hindi umano pinapasok sa showroom ng isang car company dahil sa hitsura nito.

Sa Facebook post ni Love Dorego, manager ng ibang car company, ikinuwento niyang pumunta sa kanila si "Tatay Manuel" matapos siyang hindi papasukin sa showroom ng isang car company sa Davao City.

"Maybe because of his outward appearance, wearing very old and stained clothes, dilapidated and holed shoes, and a dirty mask. He walked into our showroom but we didn’t hesitate to let him in and entertained him," ani Dorego sa kaniyang post.

Ipinakita ng staff nila Dorego ang mga naka-display na sasakyan at napili ni "Tatay Manuel" ang isang mini-SUV hatchback car.

Bumalik kinabukasan si "Tatay Manuel" para magbayad ng full payment sa kaniyang napiling sasakyan.

"The following day, we released his unit and since he’s still relearning how to drive, our sales executive drove his unit going to his home. Tatay doesn’t have a family, he said a woman just took advantage of him and took his money away," ani Dorego.

Natutunan umano ni Dorego sa kuwento ni "Tatay Manuel" na huwag mangmaliit ng sino man at tratuhin nang patas ang bawat tao.

— Ulat ni Hernel Tocmo