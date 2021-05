Water supply sa NCR sapat kahit mainit ang panahon, ayon sa water resources board

MAYNILA—Sa kabila ng mainit na panahon at nararanasang water service interruption sa ilang lugar, sinabi ng National Water Resources Board na sapat ang suplay ng tubig sa Metro Manila.

Ayon kay NWRB Executive Director Sevillo David Jr., nasa 48 cubic meters per second ang alokasyon ng tubig sa Metro Manila.

Mas mataas ito sa normal na alokasyon na 46 cubic meters per second, habang nasa 10 cubic meters per second naman ang alokasyon sa mga irigasyon, na makakatulong anila sa mga magsasaka ngayong tag-init.

Batay naman sa monitoring ng state weather bureau PAG-ASA, nasa 191.82 metro ang water level ng Angat Dam bandang alas-6 ng umaga, mas mababa kumpara sa 195.04 metrong naitala noong Biyernes.

Ang nasabing dam na pinagkukuhanan ng suplay ng tubig para sa Metro Manila ay my normal high water level na 210 metro.

Mas mataas lang ang demand sa tubig ngayong tag-init kaya may oras na mahina ang suplay, ayon kay David.

"May oras kasi na sobrang taas nung demand, kasi yung mga tinatawag kasing mga reservoir ng mga concessionaire, kung minsan nahihirapan makacharge o makabawi, at isa ring dahilan ay yung pag ganitong summer din kasi ay panahon din ng posibleng pagkumpuni kasi tinitiyempo rin yan pag summer kasi mas mabilis yung pag abante ng pagkukumpuni ng mga sistema," ani David.

Ayon naman sa PAGASA, patuloy pa ring makakaranas ng mainit na panahon sa mga susunod na araw.

Pero pagdating ng Hunyo, inaasahang masmadalas na ang pag-ulan.

"Pagpasok ng June ay inaasahan natin na mas magiging madalas na yung mga pag-ulan kaya huhupa na ng kaunti 'yung nararanasan nating init," ani PAGASA Weather Specialist Raymond Ordinaryo.

At dahil mainit pa rin ang panahon, ipinapayo ni David na magtipid ng tubig.

"Ang gawin natin bilisan lang, huwag masyadong magtagal at sinasabi nga natin huwag masyadong magbabad doon sa mga pagligo natin. 'Pag naghuhugas ng kamay, siguro po pag nagsasabon hindi naman kailangan na patuloy ang pagtulo ng tubig sa mga faucet. Itong panahon ng tag-init nagdidilig tayo ng halaman mas maganda po kung recycled water ang pwede nating idilig sa mga halaman natin," ani David.

— Ulat ni Raya Capulong, ABS-CBN News

