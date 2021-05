P930K halaga ng droga nasamsam sa Bulacan, 2 tiklo

Nahuli sa entrapment operation sa Bulacan ang dalawang suspek at nakumpiska sa kanila ang anim kilo ng dried marijuana leaves at 30 vape cartridge na naglalaman ng hinihinalang marijuana oil. Larawan mula sa Philippine Drug Enforcement Agency 3

Nasa P930,000 halaga ng hinihinalang cannabis substances ang nakumpiska ng awtoridad sa ikinasang entrapment operation sa Baliuag, Bulacan, Biyernes ng gabi.

Huli sa operasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency at pulisya ang dalawang drug suspect na kinilalang sina alyas Sho at alyas Ela, kapwa 29 anyos at taga-Pasig City.

Nakuha sa kanila ang tinatayang anim na kilo ng hinihinalang dried marijuana leaves, 30 vape cartridge na may lamang hinihinalang marijuana oil, at boodle money.

Mahaharap sila sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.

- Ulat ni Gracie Rutao