Insidente ng umano’y ‘vaccine slots for sale’ sa ilang LGU pinaiimbestigahan

MAYNILA—Iniimbestigahan na ng mga awtoridad ang kumakalat na umano’y bentahan ng coronavirus disease (COVID-19) vaccine slots sa ilang lungsod sa Kamaynilaan.

Nag-utos ng imbestigasyon sa isyu ang alkalde ng Mandaluyong kung saan iniulat na may umanong bentahan ng COVID-19 vaccines mula P10,000 hanggang P15,000.

“Pinaimbestigahan ko na talaga, number 1 sino yan pangalawa sino yung bumibili at sino yung nagbebenta. Kasi sa side namin talagang wala silang masabi na merong nangyayaring ganyan kaya humingi na ako ng tulong sa ating kapulisan,” ani Mandaluyong Mayor Menchie Abalos.

Umaksyon na rin ang lungsod ng San Juna kung saan may napapabalita na ring bentahan ng slot sa bakuna.

"Agad-agad nga natin pinatawagan yung binebentahan ng supposedly San Juan vaccines para makakuha ng impormasyon, ngayon nung sinusubukan namin tawagan yung supposedly seller hindi na rin ma-contact. So malinaw na ito ay isang scam,” ani San Juan Mayor Francis Zamora.

Nakarating na rin ito sa DILG at ayon kay Undersecretary Jonathan Malaya, pananagutin nila ang responsable rito.

“We directed the Philippine National Police through Secretary Ano na imbestigahan kaagad-agad itong reports na ito dahil this is illegal. Nakakabahala talaga itong mga modus,” ani DILG Undersecretary Jonathan Malaya.

Binigyang-diin naman ng Department of Health na libre dapat na matatanggap ng publiko ang mga bakunang binili ng gobyerno.

"'Pag natin napatunayan unang-una they have violated itong ating mga batas na meron tayo ngayon, dahil EUA pa lang ho ang bakuna, hindi pa pwedeng i-commercialized at ipagbenta sa mga tao. Pangalawa hindi po dapat ibinebenta ang mga binibili ng gobyerno,” ani DOH Undersecretary Maria Rosario Vergeire.

Hinikayat din ng PNP ang publiko na isumbong sa kanila kung may impormasyon ng pagsasamantala o pagbebenta ng bakuna sa COVID-19. — Ulat ni Johnson Manabat, ABS-CBN News