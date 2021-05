ALAMIN: Kailan nagiging 'protektado' sa serious COVID-19 ang may kumpletong bakuna?

Ilang linggo ang inaabot bago maging protektado kontra sa seryosong sintomas ng coronavirus disease (COVID-19) matapos makumpleto ang bakuna laban dito?

Ayon kay Department of Health Technical Advisory Group Member Dr. Anna Ong-Lim, karaniwang mararamdaman ang proteksyon sa loob ng dalawang linggo.

“Karaniwan ang epekto ng bakuna mararamdaman matapos ang dalawang linggo and particularly after ng dalawang doses ng bakuna bago makumpleto we could only expect the quoted efficacy rate to start being felt two weeks after the second dose,” aniya sa isang public press briefing.

Sa datos, lumalabas na higit 700,000 ang nabakunahan ng ikalawang dose o ang maituturing na “fully vaccinated” kontra COVID-19.

Kailangang mabakunahan ang 58 milyong katao para makamit ang herd immunity sa bansa.

Oras naman na makaligtaan ang schedule na pagpapaturok ng ikalawang dose, hinikayat ni Ong-Lim na agad na magpa-reschedule para makuha ang tunay na epekto ng bakuna.

“Kung hindi natin makumpleto ang tamang doses, [hindi natin sure kung makukuha] ang kabuuang proteksyon na gusto nating asahan. Pero siguro ang assurance na kahit makaligtaan ang schedule at hindi makarating, kailangan lang na ihabol ang ikalawang doses para maabot ang proteksyon na inaasahan. Hindi na kailangang ulitin ang unang dose na natanggap,” ani Ong-Lim.

Video courtesy of PTV​