12 arestado sa drug raid sa Tagum City; halos P1-M halaga shabu, nasabat

Umabot sa 12 na tao ang naaresto sa ikinasang drug raid sa Lower Apokon, Tagum City, Biyernes ng umaga.

Ipinatupad ng Philippine Drug Enforcement Agency, Davao del Norte PNP, Tagum City PNP, at iba pang law enforcement agency ang search warrant sa anim na bahay sa lugar.

Nasamsam ng mga awtoridad mula sa mga suspek ang mga pakete ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit P900,000.

Narekober din ang 9 na armas.

Sasampahan ng kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Illegal Possession of Firearms ang mga naaresto.

Ayon sa Davao del Norte LGU, mula 2019, umabot na sa 1,659 ang naaresto sa 1,066 na anti-illegal drugs operations sa iba't ibang bahagi ng lalawigan.

--Ulat ni Hernel Tocmo

