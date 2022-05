DAVAO CITY - Ipinatupad ng lokal na pamahalaan ng Davao City ang pansamantalang pagbabawal sa Davao City ng lahat ng buhay na domestic at captured wild birds, products at by-products, mula sa mga lugar na may bird flu.

Naglabas ng Executive Order no. 19 series of 2022 ang Davao City kamakailan na pinirmahan ni acting Mayor Sebastian Duterte para protektahan ang publiko sa epekto ng highly-pathogenic avian influenza.

Kabilang sa temporary ban ang mga sisiw, itlog, dumi, balahibo ng manok mula sa Luzon at iba pang lugar na mayroong kaso ng naturang sakit.

Noong Pebrero, nagpositibo sa H5N1 avian influenza o bird flu ang ilang ibon sa Bulacan at Pampanga. Noong Marso at Abril naman, na-detect din ang bird flu sa Tacurong, Sultan Kudarat at Magsaysay, Davao del Sur.

Pinaigting na rin ang preventive measures laban sa bird flu sa pamamagitan ng pagdagdag ng checkpoints sa lahat ng entry at exit points sa Davao City.

Sa ngayon mayroon nang 15 quarantine checkpoints ang lungsod.

Ayon kay Davao City veterinarian Dr. Cerelyn Pinili, ang lungsod ay nasa ilalim ng stage 1 o avian Influenza-free area, kaya minabuti nilang paigtingin ang mga hakbang sa pagpapapasok ng ibon at by-products nito. - ulat ni Hernel Tocmo

PANOORIN

Watch more News on iWantTFC