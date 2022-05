Tumugon si presumptive president Ferdinand "Bongbong" Marcos, Jr. sa mga spekulasyon at pangalang lumalabas na umano'y magiging bahagi ng kanyang gabinete.

Matatandaang ang mga kinumpirma pa lang ng kanyang kampo ay ang alok na Education secretary post kay presumptive vice president Sara Duterte, at Interior secretary post kay dating MMDA chairman at Uniteam campaign manager na si Benhur Abalos.

Inalukan din sina dating labor Sec. Bienvenido Laguesma na maging pinuno muli ng Department of Labor and Employment (DOLE) at si migrant workers advocate Susan “Toots” Ople na maging kalihim ng bagong tatag na Department of Migrant Workers.

Bukod sa kanila, ilan pangalan ang lumilitaw sa social media, na ayon kay Marcos Jr ay panay spekulasyuon pa lamang.

Sa ngayon, isinasapinal pa aniya ang mga iba pang magiging miyembro ng kanyang gabinete.

"Bagaman wala pa namang napapagusapang proklamasyon sa pagka-pangulo ay sinisimulan na natin ang proseso ng pagpili sa tingin natin ay may kakayahang mamuno sa ating mga departamento. Hindi ito madali dahil kailangan maging masusi ang ating pagkilatis, at lalong hindi naman dapat ito minamadali," sabi ni Marcos Jr. sa video blog niya sa YouTube nitong Sabado.

"May ilang pangalan na lumilitaw na hindi pa nakukumpirma, iyong iba nakumpirma na, pero marami dito ay spekulasyon pa lamang. Dadating din tayo sa tamang oras na ipapakilala ko na sa inyo sa sila isa-isa," pagtitiyak naman ni Marcos Jr.

Habang naghihintay ng proklamasyon, patuloy aniya ang paghahanda ng kanyang team para sa transition ng susunod na administrasyon.

"Marami siguro kami ipapahayag at ikukumpirma kapag dumating na ang tamang oras," sabi ni Marcos Jr.