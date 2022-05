Marcos Jr: OFWs at kanilang pamilya, magiging prayoridad

Tinitiyak ni presumptive president Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr. na uunahin niya ang kapakanan ng overseas Filipino Workers o OFWs at ang kanilang naiwang mga pamilya dito sa Pilipinas.

Sa video blog na pinost ni Marcos Jr. sa YouTube channel niya nitong Sabado, inalala niya ang kanyang naging karanasan sa pagpunta sa Australia kamakailan lang kasama ang kanyang pamilya matapos ang eleksyon.

Ipinakita sa video blog ang mga litrato ng mainit na pagtanggap ng mga Pilipino kay Marcos Jr. at ang kanyang pamilya, at ang kanilang pamamasyal sa Australia.

"Kakabalik ko lang din galing sa Australia, kasama ko ang aking pamilya, at kahit tahimik lang ang pagpunta ko doon ay mabilis talaga ang balita at mainit tayo sinalubong ng ating mga kababayan doon," sabi ni Marcos Jr.

"Ako ay nagpapasalamt sa kanila, talagang binigyan kami ng dahilan na ngumiti at mag-celebrate kasama ng ating mga Pilipino nasa Melbourne at sa Australia. May mga dumating pa galing sa New Zealand. Maraming salamat sa inyong lahat," dagdag pa ni Marcos Jr.

Aniya, hindi kakalimutan ng kanyang administrasyon na unahin ang kapakanan ng mga Pilipino sa ibang bansa at kanilang mga pamilya.

"Umasa po kayo na ang kapakanan ng OFWs at mga pamilya nila dito ay magiging prayoridad sa ating mga pinaplanong programa," sabi ni Marcos.

Bagaman, may mga Pilipinong mainit na tumanggap kay Marcos Jr at kanyang pamilya, may ilan din grupong nagprotesta sa Australia at sinabing hindi umano welcome sa kanilang bansa ang presumptive president.