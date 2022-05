MAYNILA – Iniimbestigahan ng Department of Education ang anila’y insidente ng pagkakaroon ng sakit ng mga elementary student sa bayan ng Sta. Catalina, Negros Oriental dahil sa umano’y contaminated na gatas na dinala sa mga paaralam dahil sa kanilang feeding program.

Aabot sa 70 estudyante sa dalawang elementary school sa bayan ang tinamaan ng sakit nang makatanggap ng mga bote ng gatas sa ilalim ng School-Based Feeding Program (SBFP) ng ahensiya.

Sa isang pahayag, sinabi ng DepEd na nakikipag-ugnayan na sila sa mga awtoridad para maimbestigahan ang insidente, at masuri ang sample ng mga kontaminadong gatas, na pinaniniwalaang nakaapekto sa 70 estudyante.

"Based on the field report, majority of the affected learners experienced mild illnesses, including dehydration and nausea. They were treated in nearby hospitals and were discharged later on," anila.

Ang DepEd na umano ang nangasiwa sa atensiyong medikal ng mga naapektuhang estudyante.

"The health and safety of our learners remain the utmost priority of the Department, and we will ensure that measures will be instituted to prevent occurence of similar incidents," anila.

-- Ulat ni Angela Coloma, ABS-CBN News

KAUGNAY NA BALITA:

Watch more News on iWantTFC