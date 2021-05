Youth groups nagpapasaklolo sa CHR, NBI dahil sa umano'y red-tagging

Inireklamo ng ilang grupo ang red-tagging umano sa kanila ng AFP, PNP, at NTF-ELCAC. Retrato mula sa Kabataan Party-list Facebook page

MAYNILA — Nagpasaklolo sa Commission on Human Rights (CHR) at National Bureau of Investigation (NBI) ang iba't ibang grupo ng mga kabataan na umano'y nakararanas ng pagbabanta at iba pang uri ng harassment mula daw sa pulisya, militar, at anti-insurgency task force.

Sa complaint affidavit na isinumite sa CHR at maging sa NBI, inireklamo ng Kabataan party-list, Anakbayan, League of Filipino Students (LFS), Student Christian Movement of the Philippines, National Union of Students the Philippines, Panday Sining, College Editors Guild of the Philippines (CEGP), at iba pang youth groups ang Philippine National Police (PNP), Armed Forces of the Philippines (AFP), at National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC).

Kabilang sa mga isinumiteng ebidensiya ay mga screenshot ng official pages ng AFP, PNP, at NTF-ELCAC na inaakusahang terrorist front umano ang kanilang mga grupo.

"Minabuti namin tumungo dito sa CHR para mag-file ng complaint dahil hindi na po sasapat sa 'min na puro condemnation online na lang yung ginagawa, kailangan namin mag-take ng action kasi it is our lives that are at stake," ani Jeann Miranda, spokesperson ng Anakbayan.

Ayon naman kay Kabataan party-list national spokesperson Raoul Manuel, lalong lumalala ang nararanasang red-tagging at fake news laban sa mga kabataan.

"Nagko-cause sya ng fears sa mga kabataan, na 'yung ating pag-assert lang ng legitimate demands, ng ating mga sentiments ay pwedeng mag-cause ng gano'ng threats sa atin," ani Manuel.

Sa gitna ng pandemya, giit ng mga grupo na dapat ding pagtuunan ng pansin ang kapakanan ng kabataan.

Nais nilang panagutin ang nasa likod umano ng mga banta at harassment na kanilang naranasan.

"Paimbestigahan 'yung pinagmumulan ng gano'ng forms of attack sa mga kabataan tapos in line with that dapat lang din meron mapanagot," sabi ni Manuel.



—Ulat ni Raya Capulong, ABS-CBN News