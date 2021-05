VIRAL: Screenshot ng usapang 'bentahan' ng vaccine slot sa Mandaluyong

Watch more in iWantTFC

MAYNILA — Viral ngayon sa social media ang screenshots ng usapan kung saan kitang "binebenta" ang vaccination slots ng local government unit (LGU) ng Mandaluyong para maturukan ng napupusuang brand ng bakuna.

Depende sa brand ng bakuna, maaari na umanong maturukan kahit sino, kahit hindi sa Mandaluyong City nakatira.

Ayon sa concerned citizen na si alyas "Norman," inalok sa kanya ang Pfizer vaccine sa halagang P15,000 pero ginawa itong P12,000 bilang "presyong kaibigan."

Ang AstraZeneca vaccine slot naman, binebenta ng P10,000.

Ipinakita pa sa kanya ang resibo ng mga nagbayad para sa slots.

"Minessage lang po ako ng friend ko asking kung gusto ko ng Pfizer o Astra (AstraZeneca), sabi ko, 'why not?' And then when I realized na sa LGU pala 'yun, I asked if kung anong pinuhunan nila, 'ba't nila ibinebenta?' Apparently nagbebenta sila ng slots for Mandaluyong, sabi ko eh from Las Piñas ako. 'Ba't mo binebenta yan?'" sabi ni Norman.



Hindi lang malinaw sa kanya kung ang nag-alok ba ay ang direktang nagbebenta o nagsisilbi lang na middleman.



Nakarating na ang impormasyong ito sa Department of the Interior and Local Goverment (DILG) at pinaiimbestigahan na.

"We will ask the PNP to investigate and if true, we will file charges against those responsible," ani DILG spokesman Jonathan Malaya.

Sinabi naman ni Mandaluyong Mayor Carmelita Abalos na inatasan na niya ang pulisya na tuntunin ang nagbebenta at bumibili ng vaccine slots.