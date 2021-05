Mga kaso ng COVID-19 variant sa Caraga nadagdagan

BUTUAN CITY—Inanunsyo ng Department of Health sa Caraga nitong Huwebes ang detection ng ibang klase ng COVID-19 variant cases sa rehiyon, base na sa resultang natanggap mula sa Philippine Genome Center.

Sa mga sample na ipinadala, 9 ang positibo sa COVID-19 variants of concern: walo ang B.1.351 variant na unang na-detect sa South Africa at isa naman angg B.1.1.7,variant, na unang na-detect sa UK.

Ang kumpirmadong kaso ng B.1.351 ay isang residente mula bayan ng Cantilan, Surigao del Sur; isa mula Butuan City; at anim mula sa lalawigan ng Dinagat Islands.

Sa walong B.1.351 variant cases, lima ang close contacts ng kumpirmadong kaso; dalawa ay may travel history mula National Capital Region Plus; at ang isa ay walang travel history o kaya close contact sa kumpirmadong kaso.

Sila ay mga asymptomatic at nakalabas na sa mga isolation facilities.

Samantala, ang B.1.1.7 variant case ay isang 101-anyos na babaeng residente ng lungsod ng Cabadbaran, walang travel history at hindi close contact ng naunang kumpirmadong kaso. Na-admit siya sa ospital dahil masakit ang kaliwang bahagi ng katawan na may panghihina at anorexia.

Nagpositibo sa COVID-19 ang pasyente bilang severe case. Kinabukasan namatay ang pasyente.

“We are closely monitoring and coordinating with the health authorities of the local government units concerned for implementation of appropriate actions and national protocols for these identified variant cases,” ani DOH Caraga regional director Cesar Cassion.

Hinikayat ni Cassion ang publiko na mahigpit na sundin ang minimum health protocols upang maiwasang mahawa sa sakit.

--Ulat ni Lorilly Charmane D. Awitan

