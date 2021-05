LGUs may mga diskarte para matulungan ang mahihirap sa vaccine booking

May barangay assistance na inaalok ang San Juan City para sa mga mahihirap na nais mag-book ng kanilang COVID-19 vaccine slot. ABS-CBN News/File

MAYNILA - Hindi sanay gumamit ng gadgets at internet ang street sweeper na si Gloria Tapar.

Dahil dito, nagtungo siya sa Barangay Hall ng Corazon de Jesus sa San Juan para magpatulong sa pag-register para sa pagpapabakuna.

"Pagkatapos ng registration, i-schedule na kami for vaccine. Bigay namin ang info namin—address, birthday, contact number. In case tawagan kami, okay na po," ani Tapar.

Bukod sa pag-assist ng mga opisyal ng barangay, nagbabahay-bahay din ang mga tauhan ng city hall para makapanghikayat ng mga residente na magpabakuna.

Si Liberty Reodique na kabilang sa A5 priority group, may agam-agam sa bakuna noong una pero kalauna'y nakumbinsi siya ng LGU na magparehistro.

"Sabi nila maninigas ka, magmamanhid utak mo, kaya lahat kami takot magpabakuna. Nagkakaisa kami rito na ayaw namin magpabakuna. Pero sa salita naman ni sir na ganu'n, pinaliwanag niya nang husto, nalaman namin na kailangan namin ng bakuna," ani Reodique.

Aminado rin ang alkaldeng si Francis Zamora na hamon pa rin sa kanila ang matataas na vaccine hesitancy lalo na sa mga mahihirap sa lungsod. Dahil dito, pinaigting ng LGU ang kanilang house-to-house vaccination campaign and registration.

"Two teams go around. Two different barangays per day. May kanya-kanya silang gadgets na dala at pocket wifi. A lot of what they know is fake news. 'Yan ang gusto nating labanan. I-educate natin sila," ani Zamora.

"'Yung educating constituents—online education campaign, sa social media and infographics. More importantly, ang word of mouth—kamag-anak nila, kapitbahay nila na nabakunahan na. Sila makakapagpatunay na walang dapat ikatakot at ito ay epektibo," dagdag niya.

Sa higit 65,000 registrants sa lungsod, 5,000 dito ay nagparehistro sa house-to-house at barangay-assisted booking.

Naglunsad din ng manual registration sa mga barangay ang Marikina City. Malaking tulong umano ito lalo sa indigent population kung saan hindi naman lahat ay may access sa internet.

"'Yung barangay, malapit sila dito. Puwede silang pumunta para sa pagpaparehistro. Binigyan din natin ng guidance o pag-atas ang mga barangay na maglista rin ng mga nasa NHTS (National Household Targeting System) natin o mahihirap na populasyon," ani Marikina Mayor Marcy Teodoro.

Aabot sa 825 na mahihirap na ang nakapagrehistro sa barangay-assisted booking ng Marikina.

"Meron pa rin tayong pamamaraan na ginagawa upang ang kanilang kamalayan at kagustuhan na mabakunahan ay mas tumaas pa. Maaaring bahagi ito ng kanilang vaccine hesitancy dahil nga sa kahirapan, baka iniisip nila na may mas mahahalaga pa silang bagay na gawin sa buhay imbes na unahin ang pagpapabakuna," ani Marikina Mayor Marcy Teodoro.

Nagpapatuloy din ang ginagawang barangay-assisted booking sa iba't ibang priority groups sa Quezon City. May isang kinatawan na kumo-contact at nagbibigay ng schedule sa indibidwal na babakunahan.

Mayroon ding hiwalay na vaccination sites para sa mga sumailalim sa assisted booking.

"Ina-assist po namin ang 'di kayang magpa-online. Bilang purok leader, kung ilan ang available na ibinaba ng barangay, kami po nagtatanong sa mga gustong magpa-vaccine," anang purok leader ng Barangay Tatalon na si Maricel Tingcoy.

Inatasan na rin ang barangay officials sa Maynila na tulungan ang senior citizens at persons with comorbidities sa pag-register para sa pagpapabakuna, batay sa memorandum order na inilabas ng Manila Barangay Bureau noong Miyerkoles.

Nakatakdang bakunahan ang mga mahihirap o iyong mga indigent person sa Hunyo.

-- Ulat ni Bianca Dava, ABS-CBN News