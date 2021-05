Lalaking nagpapanggap na pulis timbog sa checkpoint sa Zambales

Watch more in iWantTFC

Sa kulungan ang bagsak ng isang lalaki matapos mahuling nagpapapnggap na isang pulis sa bayan ng Cabangan, Zambales.

Ayon kay Police Brig. Gen. Valeriano De Leon, hepe ng Police Regional Office 3, may edad 43 anyos ang suspek, namamasukan bilang isang driver at security guard, at residente ng Olongapo City.

Nagmamaneho ang suspek sakay ang 5 iba pa sa kaniyang sasakyan kaya naharang sila sa isang checkpoint sa Barangay Dolores.

Doon nagpakilala ang suspek bilang isang Police Lt Col Dela Cruz. Nakasuot din siya ng t-shirt na may nakalagay na “pulis” sa harapan.

Pero wala naman naipakitang pruweba ang suspek na siya ay isang pulis, bukod sa suot niyang damit.

Puno rin siya ng mga tattoo sa kaniyang mga braso kaya nagsuspetsa na ang mga tauhan ng Cabangan Munipical Police Station.

Lumitaw sa pagbeberipikang hindi siya miyembro ng PNP.

Nang arestuhin ay nakumpiska rin sa kaniya ang isang kalibre 45 na kargado ng anim na bala.

Mahaharap sa kasong usurpation of authority, unauthorized use of PNP uniform, at paglabag sa Republic Act 11332 ang suspek.