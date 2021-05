Ilang eksperto nanindigang dapat ianunsiyo ang gagamiting vaccine brand

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Iginiit ng ilang eksperto na dapat ianunsiyo ang gagamiting vaccine brand, kasunod ng utos ng Department of the Interior and Local Government sa mga lokal na pamahalaan na huwag itong isapubliko.

Ayon kay dating Health Secretary Esperanza Cabral, likas sa mga Pilipino na magkaroon ng brand preference, at nakita ito sa mga survey na nagsasabing mas marami ang pabor sa bakunang gawa ng America kaysa bakuna ng China.

Una nang ipinagbawal ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pag-aanunsiyo ng brand dahil nagiging choosy raw ang mga Pilipino at nagkaroon pa ng kaguluhan sa pila sa Parañaque.

"So kailangang gumawa tayo ng ibang paraan para hindi sila magsiksikan sa isang lugar kung nasaan ang preferred vaccine nila. Hindi paraan na hindi natin sasabihin kung ano 'yun, kailangan ng ibang paraan, para ma-prevent natin ang mga super-spreader event na kinatatakutan nila," ani Cabral.

Iginiit din ng Philippine Medical Association (PMA) na karapatan ng bawat pasyenteng malaman kung anong bakuna ang ibibigay sa kaniya.

Handa na rin ang PMA na tumulong sa pagbibigay ng mga impormasyon tungkol sa bakuna.

Pero hinihikayat nila na kuhanin na ang ano mang brand ng bakuna.

"We are encouraging all our people na kung ano 'yung bakunang meron, eh tanggapin po natin. No amount of lockdowns, no amount of prevention na pinaggagawa ng ating health authorities na pigilin 'yung paggalaw ng mga tao, eh bakuna lang po ang sagot dito,” ani PMA Spokesperson Dr. Oscar Tinio.

Sinabi naman ng Malacañang na sasabihin ang brand ng bakuna sa taong babakunahan kapag nasa vaccine center na siya.

"Sa usaping bakuna, malinaw ang paliwanag ng DILG na bagamat hindi iaanunsiyo ng LGU ang vaccine brand, sasabihin sa mababakunahan ang vaccine brand habang nasa vaccination center," ani Presidential Spokesperson Harry Roque.

Iginigiit naman ng DOH na walang nilabag na karapatan sa impormasyon at gusto lang nilang idiin na lahat ng bakuna ay epektibo.

"They are not deprived to right of information because we have discussions, meetings like this where we tell benefits, efficacy rate of vaccine. Our bottomline is all vaccines are equal, what's important is they get vaccinated. Anyway, if they are there, they can choose to be vaccinated or not, if they choose not to be vaccinated then they go to the bottom of the line," ani DOH Undersecretary Myrna Cabotaje.

Hinikayat din ng DOH na magkaroon ng walk-in lanes ang mga LGU para sa mga walang schedule pero gusto nang magpaturok — na taliwas sa unang polisiya na bawal ang walk-ins dahil dahilan ito para dumugin ng tao ang vaccination sites.

— Ulat ni Adrian Ayalin, ABS-CBN News