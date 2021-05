Higit 60 porsiyentong Pinoy di sigurado o ayaw magpabakuna vs COVID-19: survey

Watch more in iWantTFC

MAYNILA — Hati pa rin ang opinyon ng mga Pinoy kaugnay sa kahandaang magpabakuna kontra COVID-19, ayon sa huling survey ng Social Weather Stations (SWS).

Base sa datos ng survey na ginawa ng SWS noong Abril 28 hanggang Mayo 2 sa 1,200 respondents, lumabas na 32 percent lang ang handang magpabakuna pero 35 percent ang hindi pa sigurado at 33 percent ang ayaw talagang magpaturok ng bakuna.

Pero lumalabas din sa kanilang survey na 51 percent sa mga natanong ang kampante sa ginawang pagkilatis ng pamahalaan sa mga bakuna, 31 percent ang hindi sigurado, at 17 percent ang hindi kampante.

Ang tindero ng gulay na si Esmeraldo Mamusog, isa sa mga naniniwalang dapat nang magpabakuna lalo at wala naman daw siyang nababalitaang nagkakasakit matapos mabakunahan.

"Nagpabakuna na ang presidente eh... Nagpabakuna na 'yung mga mataas ang kuwan, eh di ibig sabihin eh tayo pa kaya na mga ultimo lang, hindi susunod," aniya.

Kabilang siya sa A4 at A5 priority list ng pamahalaan na maituturing na essential ang trabaho at indigent o mahihirap.

Sa kabila naman ng mga agam-agam, tiniyak ni Health Spokesperson Rosette Vergeire na lahat ng bakunang may emergency use authorization (EUA) sa Pilipinas ay sumailalim sa masusing pagsisiyasat.

"Lahat po ng mga bakuna na may EUA... ay safe, effective and had been found to reduce the risk of severe illness and prevent deaths after completing the required doses. Bago pa po mabigyan ng EUA ang mga bakunang ito, they all went through rigorous evaluation and scrutiny," ani Vergeire.

Ipinag-utos ni Pangulong Rodrigo Duterte na ilaan sa mga mahihirap na Pilipino ang paparating na 2.2 million doses ng bakuna mula Pfizer-BioNTech.

Tinatayang darating sa katapusan ng Mayo ang naturang bakuna.



—Ulat ni Zandro Ochona, ABS-CBN News