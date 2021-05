DOH: Pagpapabilis ng vaccine drive sa ilang probinsiya nananatiling hamon

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Aminado ang Department of Health (DOH) na nananatiling hamon ang pagbabakuna sa mas maraming tao sa mga probinsiya, partikular na sa Visayas at Mindanao, sa harap ng pagdami ng kaso ng COVID-19 sa ilang probinsiya at siyudad.

"'Pag sinabi mo nang Visayas and Mindanao, it takes for you to have a ship or airplane for us to be able to deliver the goods, kaya nakikita natin hindi nagkakatugma-tugma ang pag-umpisa at accomplishments ng bawat area sa bansa," ani Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire.

"Sa ibang areas, hindi natin ma-push na talagang bilisan at mag-simultaneous dahil hanggang ngayon 'yung A1, kinukumpleto pa lang nila. Ito 'yung challenges sa ngayon, how we can be able to have that kind of alignment with the other regions," dagdag niya.

Batay sa report ng OCTA Research, Zamboanga City ang ika-2 sunod sa listahan na may pinakamaraming bilang ng kaso sa loob ng isang linggo matapos ang Quezon City.

Naglalaro sa 163 ang kanilang average daily cases sa nakaraang 7 araw at mataas din ang kanilang health care utilization rate na nasa 74 porsiyento.

Ayon sa pandemic task force, hahayaan nilang magdesisyon ang regional IATF na kinabibilangan ng Zamboanga City lalo't may tiwala sila sa kakayahan ng mga opisyal ng lugar.

"Because of the growing cases in Zamboanga City, and because of the importance of Zamboanga City to the economy of Region 9, we feel that we will leave it up to the LGU to extend or gradually deescalate, we will see the cases, although bumababa na pero kailangan pa rin talagang i-escalate ang effort natin to prevent and detect the cases in forms of treatment medicine, PPE to frontliners, hospital kits, and 10,000 antigen kits we delivered today," ani testing czar Vince Dizon.

Bukod sa Zamboanga, nakapagtala ng mataas na growth rate ang Cagayan De Oro, Iloilo, at Bacolod.

Ayon kay Iloilo Mayor Jerry Treñas, umakyat na sa 38 kaso kada araw ang kanilang average daily cases mula sa dating 11.

Dahil dito, hiniling ni Treñas na itigil muna ang biyahe mula Bacolod at Negros papunta sa kanilang lugar lalo’t unti-unting napupuno ang kanilang mga ospital.

"Humingi kami ng temporary suspension of travel between Iloilo and Bacolod or Iloilo and Negros. We requested for a higher classification from the IATF of MECQ so that the movement of people will be curtailed. At the movement the IATF is still studying the move to request," ani Treñas.

Dati nang nanawagan ang DOH na tutukan ang ibang rehiyon dahil sa pagtaaas ng COVID-19 positivity rate.

Magmula nitong Mayo 18, aabot na sa 3,299,470 ang nabakunahan kontra COVID-19. Sa bilang, 786,528 ang fully vaccinated na.

Kailangang mabakunahan ang 70 milyong populasyon ng bansa para makamit ang herd immunity.

Aabot sa 98 porsiyento ng mga bakunang dumating sa Pilipinas ay naipamahagi na sa ibang rehiyon pero hindi pa maibigay ang ilang bakuna gaya ng Sputnik V at Pfizer dahil kinakailangan itong mailagak sa ultra low freezer.

— Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News