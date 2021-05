Bilang ng pinapayagang dumalo sa religious gatherings sa NCR itinaas

Watch more in iWantTFC

MAYNILA — Bahagyang itinaas ang bilang ng maaaring dumalo ng religious gatherings sa Metro Manila kahit pa nasa "heightened" general community quarantine (GCQ) ito, inanunsiyo ng Palasyo nitong Biyernes.

Sabi ni Presidential Spokesman Harry Roque, nagkasundo ang Metro Manila mayors na payagan ang 30 porsiyentong kapasidad ng religious gatherings mula sa dating 10 porsyento.

"Kung matatandaan ninyo, una nang pinayagan ng IATF ang religious gatherings nang hanggang 10 percent venue capacity sa ilalim ng general community quarantine with heightened restrictions, ngunit binigyan ng discretion ang mga local government units na taasan ang venue capacity... sa 30 percent," ani Roque.

Nilinaw naman ni Roque na bagama't hindi kasama sa IATF resolution ang Bulacan, Rizal, Laguna, at Cavite, mayroon ding kapangyarihan ang LGU na itaas ang capacity para sa kanilang lugar.

VACCINATED TRAVELERS

Ipinag-utos din ng IATF na pag-aralan ang pagkakaroon ng panibagong protocol para sa mga international passenger na papasok ng Pilipinas na nakakumpleto na ng kanilang bakuna.

"Bumuo ng small working group na mag-aaral at gagawa ng protocols para sa inbound international travel ng fully vaccinated individuals to be chaired by the Department of Tourism at co-chaired ng Department of Foreign Affairs," sabi ni Roque.

Sa ngayon, pare-parehong kailangan na sumailalim sa 14-day mandatory quarantine ang sinumang papasok sa bansa, nabakunahan ka man o hindi.

PAKIUSAP NG SENIORS

Pakiusap naman ng ilang mga senior citizen, luwagan na sana ng gobyerno ang ilang mga restriction sa mga edad 65 pataas kapag nakakumpleto na sila ng 2 dose ng bakuna.



Sa ngayon kasi, pinagbabawalan pa rin silang pumasok sa mga mall at iba pang mga establisimyento kahit may proteksiyon laban sa COVID-19.

Ayon naman sa Palasyo, pag-aaralan nila ito.

"Ang problema po kasi, ang vaccination, hindi po iyan 100 percent guarantee. Guarantee lang po iyan na hindi maoospital o hindi mamamatay dahil sa COVID-19. Pero pagdating po kasi sa seniors, hindi natin masasabi dahil karamihan ng seniors mayroon ding comorbidities. So kinakailangan pag-ingatan pa rin po," ani Roque.

—Ulat ni Pia Gutierrez, ABS-CBN News