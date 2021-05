Banga public market sa Aklan, nakalockdown dahil sa COVID-19

Limang araw na isasailalim sa lockdown ang Banga Public Market sa Aklan dahil sa pagtaas ng bilang ng kaso ng COVID-19. Larawan mula sa Banga Fire Station.

Pansamantalang naka-lockdown ang Banga Public Market sa Aklan matapos umakyat ang kaso ng COVID-19 sa lugar.

Simula Biyernes hanggang Mayo 25, pansamatalang naka-lockdown ang lugar para bigyang daan ang disinfection sa buong public market.

Sa pinakabagong record ng Municipal Health Office ng Banga at lokal na Inter-Agency Task Force, walong bagong kaso ng COVID-19 ang naitala.

Mahigpit na ipatutupad sa Banga Public Market ang one entry, one exit policy at pag-suot ng face mask at face shield para sa mga mamimili at negosyante sa muling pagbukas ng merkado.

- Ulat ni Rolen Escaniel