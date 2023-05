Pinoy beauties at talent sa Cannes 2023

CANNES - Minsan na namang pinatunayan ng mga Pilipino ang kakayahang makipagsabayan sa mga international celebrity at artist sa pagsisimula ng 2023 Cannes Film Festival sa France.

Dalawang Pinay beauty queens ang rumampa sa Cannes Film Festival 2023 red carpet.

Una na diyan ang dating Miss International turned actress na si Kylie Verzosa para sa premier ng pelikulang “Jeanne Du Barry”, ang opening film ng Cannes ngayong taon.

Kontrobersyal ang pelikulang ito na pinagbibidahan ng Hollywood actor na si Johnny Depp dahil ito ang comeback project niya matapos mabiktima ng cancel culture kaugnay sa naging asuntuhan nila ng ex-wife na si Amber Heard.

Ayon sa public relations agency na Yugen PR, personal nilang inimbitahan si Kylie para dumalo sa premier. Ayon pa sa Yugen, si Kylie ang unang Pinay na rumampa sa “red carpet premier ceremony” sa opening day ng Cannes.

Sa larawan ding ibinahagi ni Kylie, makikitang suot niya ang itim na gown na gawa ng designer na si Mark Bumgarner.

Kylie Versoza FB page

Kylie Versoza FB page

Ibinahagi ni Kylie ang kanyang karanasa sa instagram, sabi niya: “Dream come true. Such an honor to walk at the 76th Cannes Film Festival opening night. It was surreal.”

Isa pang reyna, si Miss Universe 2015 Pia Wirtzbach-Jauncey, ang sumunod namang naging Pinay kabogera sa Cannes para sa premiere ng inaasahang magiging blockbuster na "Indiana Jones and the Dial of Destiny", ang sinasabing last installment ng Indiana Jones franchise at pinagbibidahan pa rin ni Harrison Ford na ngayon ay 81 years old na.

Pia Wurtzbach FB page

Suot ni Pia ang isang black gown na gawa rin ni Mark Bumgarner. And not once, but twice rumampa si Pia na kamakailan lang ay kinasal na sa kanyang boyfriend na si Jeremy Jauncy.

Pia Wurtzbach FB page

Nitong May 18, isang red gown naman ni Bumgarner ang suot ni Pia sa premiere ng "Monster", pelikula ng Japanese filmmaker na si Hirozaku Kore-eda.

Pia Wurtzbach FB page

Bukod sa pagrampa nina Pia at Kylie, may iba pang Pinoy na bahagi ngayong taon sa Cannes sa pamamagitan ng Marche du Film.

Isa na rito ang direktor na si Vince Tanada para sa musical movie na “Ako Si Ninoy” na pinagbidahan ng singer at aktor na si JK Labajo.

Courtesy of Film Development Council of the Philippines

Ang iba pang pelikulang Pilipinong itatanghal din sa Cannes, ayon sa Film Development Council of the Philippines (FDCP) ay ang TOPAKK sa direksyon ni Richard Somes; Her Locket ni J.E. Tiglao; at ang crime-thriller na Grace ni Ato Bautista.

Courtesy of Film Development Council of the Philippines

Noong 2014, ang Filipino independent filmmaker na si Brillante Mendoza ang kauna-unahang nagkamit ng Best Director award sa Cannes para sa pelikulang "Kinatay".

Ang aktres namang si Jacklyn Jose ang unang Pinay na ginawaran ng Best Actress award sa Cannes para sa pelikulang "Ma' Rosa" noong 2016.

Ang 76th Cannes Film Festival na taunang ginaganap sa South of France ay nagsimula noong May 16 at magtatapos sa May 27.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa France, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.