Natagpuang patay sa gitna ng daan at tadtad ng tama ng saksak at taga ang isang lalaking nanggulo sa sayawan sa Brgy. Sta Catalina, Atimonan, Quezon.

Dakong alas 3:00 nitong Huwebes ng madaling araw nang madiskubre ng mga residente ang duguang bangkay ng 40 anyos na biktima na nakahandusay sa gitna ng kalsada na pinagtataga ng mga hindi nakikilalang salarin.

Ayon sa report ng pulisya, bago ang insidente, nakita ang biktima na dumating sa sayawan sa barangay.

Nakainom umano ito at bigla na lamang nagbunot ng itak at naghamon ng away.

Natakot ang mga tao at natigil ang sayawan hanggang sa umalis na ang biktima matapos na harangin ito ng ilang lalaki na nasa okasyon.

Pero makaraan lamang ang ilang oras, nadiskubre na ito na may mga tama ng saksak at taga sa ulo at wala ng buhay sa daan pauwi sa kanyang bahay.

Sa follow-up operation ng mga awtoridad, inaresto ng mga ito ang isa sa mga nakasagutan ng biktima sa sayawan.

Narekober dito ang isang balisong na natuklasang itinapon nito sa kanilang likod-bahay at isang duguang damit.

Patuloy pa ang imbestigasyon ng pulisya at inaaalam kung may kasabwat pa ang suspek sa pangyayari.