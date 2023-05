5 dagat sa Visayas at Mindanao positibo sa red tide

Nag-positibo sa paralytic shellfish poisoning toxin o red tide ang mga nakuhang samples mula sa San Pedro Bay sa Basey, Samar.

Kasama rin sa mga kontaminado ng red tide ang coastal waters ng Dauis at Tagbiliran City, Bohol.

Sa Mindanao, nag-positibo rin sa red tide ang Lianga Bay sa Surigao Del Sur at Dumanquillas Bay sa Zamboanga Del Sur.

Ito ang lumabas sa pinakabagong pagsusuri ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa mga sample mula sa tatlong dagat sa Visayas at dalawang dagat sa Mindanao na isinailalim sa laboratory examination.

Paalala ng BFAR sa publiko na iwasan muna ang pagkuha, pagbili, at pagkain ng anumang klase ng shellfish at alamang o hipon mula sa mga nabanggit na dagat.

Maaari namang kainin ang mga isda, pusit, at alimango mula sa mga nabanggit na dagat basta huhugasan ng maigi bago lutuin.

-- Ulat ni Ranulfo Docdocan