MAYNILA—Nasa P590 milyong halaga na mga counterfeit products ang nasakote ng Bureau of Customs sa isang storage facility sa Niog Road sa Bacoor City, Cavite.

Mga brand ng mga kilalang produkto ang mga nasamsam. Meron ding mga construction supplies, power tools, marine at telecommunication devices, at mga pagkain ang nakuha sa operasyon.

May nakuha ding dalawang container nang tinatawag na infringing goods.

Inabisuhan ang may-ari ng warehouse at container na magpakita ng importation documents at permit sa mga nakuhang produkto.

Magpapatuloy ang imbestigasyon sa iba pang posibleng paglabag, tulad ng Intellectual Property Code of the Philippines at ang Customs Modernization and Tariff Act.

Samantala, kahon-kahong mga pinaniniwalang pekeng sigarilyo ang nakumpiska ng pulisya sa Damar Village, Quezon City, Biyernes ng hapon.

Mga pekeng brand ng kilalang sigarilyo ang laman ng mga kahon.

May mga brand din ng sigarilyo mula sa ibang bansa.

Arestado ang may-ari ng mga sigarilyo na isang Chinese.

A Chinese national was arrested by members of Criminal Investigation and Detection Unit of Quezon City PNP at Damar Village, Quezon City for possession of counterfeit and possibly smuggled cigarette products worth 4.5 million pesos @ABSCBNNews pic.twitter.com/itLlEgcS3a