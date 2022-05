MALAYSIA – Ipagdiriwang ng mga Pilipino sa Malaysia ang ika-124 anibersaryo ng Independence Day o kasarinlan ng Pilipinas sa June 12 na tinaguriang “Virtual Fiesta sa Embahada 2022.” Pinapangunahan ito ng Embahada ng Pilipinas sa Malaysia kasama ang The Filipino Channel o TFC bilang media partner.

Ibinahagi sa TFC News ni Philippine Ambassador to Malaysia Charles C. Jose ang layunin ng nasabing online celebration.

“Layunin ng virtual fiesta na magbigay ng isang programa para sa ating mga kababayan at iparating sa kanila ang mga kasiyahan ng pagdiriwang ng Kalayaan 2022. Hindi man tayo makapagtipon physically sa ngayon, nalulugod kaming maghandog ng isang online show para sa mga Filipinos dito sa Malaysia,” pahayag ni Ambassador Jose.

(left) Philippine Ambassador to Malaysia Charles C. Jose | (right) Maaaring i-scan ang QR code para isumite ang dance video clips

Mabubusog din sa Pinoy entertainment ang lalahok sa virtual fiesta dahil magtatanghal ang ilang Filipino performers/artists.

“Ang focus ng ating virtual celebration ay ang ating mga Overseas Filipinos dito sa Malaysia, kaya this year, ginawa namin itong mas interactive. Kasama sa virtual fiesta ang mga featured TFC artists, and our very own Filipino community members na hinikayat naming makilahok sa ating online show.

Bukod sa mga mensaheng ipaparating ng ating mga top Philippine officials bilang pagpupugay sa ating bayan, ang virtual fiesta ay magtatampok ng mga performances ng Filipino artists at mga dance clips ng ating mga kababayans dito sa Malaysia. Mayroon din tayong trivia games para sa ating mga taga-subaybay,” dagdag pa ni Ambassador Jose.

Kahit na malayo sa Pilipinas, mahalagang maipagdiwang ang Kalayaan ng bansa.

“Nais namin mabigyan ng sense of community and pride ang mga Filipinos dito sa Malaysia. Alam naming naging mapanghamon ang nakaraang taon pero kagaya po ng tema ng Kalayaan 2022 na “Pagsuong sa Hamon ng Panibagong Bukas” o “Rise Towards the Challenge of a New Beginning,” sama sama po tayong magdiwang ng maligayang araw ng Kalayaan ng Pilipinas na naglalarawan ng katatagan ng diwang Pilipino,” sabi ni Ambassador Jose.

Interactive rin ang virtual fiesta dahil hinihikayat ang mga Pilipino sa Malaysia na magpadala ng kanilang dance video clips sa saliw ng kanta ng Star Magic PPop girl group BINI na “Kapit Lang.”

Sa mga interesadong lumahok, alamin ang detalye sa link na ito at sagutan lamang ang online form. Tatanggap ang Embahada ng entries hanggang sa May 27, 2022. Ang mga mapipiling video ay ipalalabas sa Virtual Fiesta na ipalalabas ng live sa pamamagitan ng official Facebook page ng Embassy of the Philippines sa Malaysia.

Sa kasalukuyan, may mahigit 950 libong Pilipino sa Malaysia at ipinagdiwang din nitong May 18, 2022 ang ika-58 anibersaryo ng diplomatic relations sa pagitan ng Malaysia at Pilipinas na naitaguyod noong May 18, 1964.