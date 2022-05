MAYNILA—Arestado ang isang driver ng truck matapos niya mahagip ang ang isang mag-ina sa Rodriguez, Rizal, Huwebes ng gabi.

Pasado alas 9 ng gabi, pasakay na sana ang ina at ang kaniyang 3-anyos na anak sa tricycle nang mabitawan ng ina ang anak na pumunta sa kalsada.

Ayon sa hepe ng investigation ng Rodriguez Police na si Pol. Lt. Umar Aduca, base sa CCTV video ng munisipyo, kita ang pagpaglapit ng bata sa gilid ng J. P. Rizal Street sa Brgy. Balite at ang pagdating ng isang truck.

Mabilis na hinila ng ina ang bata pero nahagip pa rin sila. Nagtamo ng mga sugat at bali sa katawan ang mag-ina.

“'Yung edge ng gulong ng trak, 'yun 'yung tumama sa kanila. So ang fracture ni mommy ay sa paa at leg. Si baby ay sa left leg at left arm tapos may galos sa ulo," ani Aduca.

Agad dinala sa ospital ng mga tao sa paligid ang mag-ina.

Hinabol naman ng mga traffic enforcer sa lugar ang truck at nahuli nila ito.

Ayon kay Aduca, sinabi ng driver na hindi niya naramdamang nakasagi siya ng tao.

“Ang kaniyang alibi ay hindi niya napansin. Nasa kabilang side, hindi niya raw namalayan,” ani Aduca.

Kinasuhan na ang driver ng reckless imprudence resulting in multiple injuries at sumailalim na sa inquest. Tumanggi siya magbigay ng pahayag.

Nasa maayos na kalagayan na umano ang mag-ina at nagpapagaling sa ospital. Tumanggi na rin sila magbigay ng panayam.—Ulat ni Wheng Hidalgo, ABS-CBN News

