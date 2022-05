Pag-rollout ng San Juan ng 2nd booster para sa mga senior citizens at medical frontliners sa Vmall Greenhills. Jire Carreon, ABS-CBN News

MAYNILA - Nadagdagan pa ang mga lungsod sa Metro Manila na nagbukas ng bakunahan ng ika-2 booster kontra COVID-19 para sa mga senior citizens at health workers.

Simula nitong Biyernes, nagbabakuna na rin ng ikalawang booster sa naturang mga grupo ang lungsod ng San Juan. Alas-9 pa lang nang umaga, dagsa na ang mga nagpapabakuna, na karamihan ay senior citizens.

Ayon sa ilan sa kanila, mahalagang updated ang COVID-19 vaccination, lalo’t may naitalang local transmission ng mas nakahahawang omicron subvariant.

"Madali daw makahawa itong BA.2.12.1. Nakikinig ako sa balita. Ayoko naman magkasakit. Mahirap ma-ospital,” sabi ng 68-anyos na si Nida Panotes

Sabi ni San Juan City Mayor Francis Zamora, kailangan munang mag-register ng mga kwalipikadong health worker at senior citizens sa San Juan City Vaccine Registration portal at mag-antay ng text message bago pumunta sa bakunahan.

Aniya, nasa 2,000 na ang nagpa-rehistro nitong Huwebes mula sa halos 3,000 health workers at 15,000 seniors na nagpabakuna ng primary series sa lungsod.

“We will again implement our online registration for the second booster shot, para lang alam natin na only those who are qualified will be the ones who will come here to get their second booster,” sabi ni Zamora.

“Pagdating sa second booster, we will just prioritize first our San Juaneños, and once we are done giving the second booster to our senior citizens and medical frontliners, if the DOH will not expand yet the priority groups, we can also help other cities and other provinces,” dagdag niya.

Itinuturing na kwalipikado para sa second booster ang adult medical frontliners at seniors kung lampas apat na buwan na mula nang mabakunahan ng unang booster.

Sa ngayon, Pfizer COVID-19 vaccine ang available doon para sa second booster, pero base sa guidelines, kung may supply ng Moderna ang isang bakunahan, pwede rin itong gamitin bilang dagdag na booster.

Mahalagang magdala ng vaccination card at valid ID ang mga pupunta sa bakunahan.

“Itong unang araw, dito lang po tayo sa current site natin sa Vmall. Just in case that we will see the numbers will grow in a few days, we can again open our site at the Theater Mall,” sabi ni Zamora.

“Kailanman hindi tayo magbabakuna ng expired vaccines sa ating mga mamamayan,” pagtitiyak niya. Nauna nang nag-donate ng nasa 80,000 COVID vaccine doses ang San Juan sa mga probinsya ng Isabela at Camarines Sur bago mag-expire ang mga ito.

Ayon kay Zamora, matapos ang mga pagtitipon noong panahon ng kampanya at eleksyon, nasa pito ang active COVID cases sa San Juan na puro mild ang sintomas. Bahagya lang ang itinaas mula sa isang aktibong kaso noong Abril.

“Iyan po ay nananatiling mababa… Itong pitong active cases na ito, pawang nasa kanilang tahanan lamang. Wala po tayong naka-quarantine sa anumang local government facilities,” sabi ni Zamora.

NAVOTAS CITY

Sa Navotas City, bukas na rin simula ngayong araw ang bakunahan para sa mga edad 60 pataas at frontline health workers na magpapa-second booster.

Ayon sa abiso ng local government, pwede silang mag-walk in sa vaccination sites, maliban sa Navotas City Hospital at Tumana Health Center.

Sa Pasig City, pinalawig na rin ang binabakunahan ng ikalawang booster sa A1 at A2 priority groups.

Pwedeng pumunta ang mga kwalipikadong residente dala ang requirements sa Pasig City Sports Complex hanggang alas tres ng hapon.

Base sa datos ng National Vaccination Operations Center, higit isang milyong indibidwal na bahagi ng A1 priority group at 2.1 milyong seniors na bahagi ng A2 priority group ang pwede nang bakunahan ng ika-2 booster.