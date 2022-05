MAYNILA — Tinamaan ng buhawi ang ilang bahay sa Barangay Buenavista Uno sa General Trias, Cavite nitong Huwebes ng hapon.

Kita sa video na kuha ni Bayan Patroller Rodel Taray mula sa loob ng sasakyan ang makulimlim na langit at ang mga yero at dahon na nilipad ng hangin. Napahinto ang mga motorista dahil sa lakas ng hangin.

Sumiklab rin ang isang poste ng kuryente nang dumikit ang isang yero sa kawad.

"Pauwi na po ako galing Imus patungong Trece Martires. Biglang umulan at nagliparan ang mga basura at yero. Malakas po ang ipu-ipo na may kasamang ulan," kuwento ni Taray.

Nakuhanan din ng video ni Bayan Patroller Albert Lunas ang paglipad ng mga yero at ilan pang bagay. Sumasayaw din ang mga sanga ng puno dahil sa lakas ng hangin.

"Katatapos lang namin kumain tapos bigla na lang may lumagapak. 'Yun pala nagliparan na ang mga yero, kaya nagtago na po kami," ani Lunas.

Sa inisyal na tala ng City Disaster Risk Reduction Management Office (CDRRMO), ilang bahay ang nagkaroon ng pinsala dahil sa buhawi. Mayroon din umanong naiulat na residenteng nasaktan dahil sa mga nagliparang bagay.

"Natuklap 'yung mga bubong, tapos 'yung mga shanty ay mayroong ilan-ilan na nagiba, at pati 'yung mga puno ay nabuwal dahil sa lakas nitong buhawi," ani Fernando Olimpo, officer-in-charge ng Gen. Trias CDRRMO.

Dagdag ni Olimpo, nakaranas ng malakas na ulan sa kanilang lugar nitong Huwebes bago nabuo ang buhawi.

"Doon nagsimula sa Barangay Buenavista Uno, then nag-cross siya ng ilog tapos dumiretso sa Barangay Santiago," aniya.