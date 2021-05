Walang helmet, nakainom: Mag-tiyuhin naaksidente sa motor, 1 patay

Kapwa walang suot na helmet at nakainom ang mag-tiyuhin na naaksidente sa motorsiklo na ikinasawi ng 17-anyos na driver nito. Larawan mula sa Batan Police

Patay ang 17-anyos na rider habang sugatan naman ang angkas nito matapos maaksidente sa Barangay Cabugao sa bayan ng Batan sa Aklan, Miyerkoles ng gabi.

Nakilala ang nasawi na si Dexter Flaviano, habang sugatan naman ang tiyuhin nitong si Michael Flaviano, kapwa residente ng Barangay Lumaynay sa bayan ng Altavas.

Sa imbestigasyon ng Batan Police, magka-angkas sa motorsiko ang mag-tiyuhin patungo sa bayan ng Batan pero nawalan ng kontrol ang binatilyo sa motorsiklo na nag-overshoot sa ginagawang tulay.

Tumilapon ang dalawa at bumagsak sa nakaimbak na mga bakal.

Ayon sa pulisya, kapwa walang suot na helmet at nakainom ng alak ang mag-tiyuhin nang mangyari ang insidente.

Kaagad na rumesponde ang pulisya at Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa lugar at dinala sa ospital ang mga biktima pero idineklarang dead on arrival na ang binatilyo na nagtamo ng malubhang sugat sa ulo.

Samantala, patuloy pa na ginagamot sa ospital ang tiyuhin nito na nagtamo ng bali at sugat sa ibat-ibang bahagi ng katawan.

- Ulat ni Rolen Escaniel