TINGNAN: Kakaibang 'mango bravo'

Patok sa social media ang larawan ng isang ‘cake’ na gawa sa mga hindi pa nabubuksang pakete ng biscuit, buong mangga na hindi pa nababalatan saka pinagsama-sama at ipinatong sa kahon ng bond paper.

Dinikitan din nila ito ng litrato ng artista na ang pangalan ay hango sa ginayang cake, ang mango bravo.

Inihanda ito ng magkakaibigan sa Mabalacat, Pampanga, para sorpresahin ang isang kaibigang may kaarawan noong ika-12 ng Mayo.

Kwento ni Bayan Patroller Cheenz Olalia Malang, nakuha nila ang ideya sa isang grupo sa social media.

“Instead of buying a real cake 'yan po ginawa namin... Gumawa kami ng counterpart homepaslupa version ni mango bravo para matawa po 'yung celebrant."

Sa panayam ng Bayan Mo, iPatrol Mo sa birthday celebrant, labis siyang natuwa at na-sorpresa sa ginawa ng mga kaibigan.

“Na-surprise po at the same time natawa din po sa ginawa po nila. Di ko din in-expect 'yung ganong klaseng cake na ibibigay po nila," aniya.

Mensahe niya, hindi kailangan ang mamahaling regalo at sapat na pagpaparamdam sa kanya kung gaano siya ka-espesyal sa araw ng kapanganakan.

