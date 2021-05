Pagpapadala ng mga Pinoy sa Israel suspendido dahil sa bakbakan

Sinuspende ng gobyerno ang pagpapadala ng mga manggagawang Pinoy sa Israel dahil sa patuloy na bakbakan doon, sabi ngayong Huwebes ni Labor Secretary Silvestre Bello III.

"Kasi nakikita naman natin putukan dito, putukan doon, mahirap 'pag nag-deploy tayo, malaki ang pananagutan ko po," sabi ni Bello.

Nasa 400 Pinoy caregivers ang nakatakdang ipadala ng Philippine Overseas Employment Administration sa Israel bilang bahagi ng isang government-to-government recruitment program pero dahil sa bayolenteng awayan, ipinagpaliban muna ang kanilang pag-alis.

Nagsimula noong Mayo 10 ang tensiyon nang maglunsad ng rocket attacks ang Hamas militants ng Palestine dahil sa pambabastos umano ng mga Israeli police sa isang mosque at pagpapalayas sa mga Palestinian na nakatira sa silangang Jerusalem.

Gumanti ng air strike ang Israel at mula noo'y higit 200 na ang nasawi.

Tiniyak naman ng Department of Foreign Affairs (DFA) na ligtas ang 29,473 overseas Filipino worker sa Israel pati ang 91 na nasa Palestinian territory ng Gaza.

Pero maraming mga Pinoy ang walang balak umuwi, kabilang si Bernard Tuca.

Bukod sa magandang sahod, maganda raw ang trato sa kanila ng Israel at patunay dito ang nakuha nilang COVID-19 vaccine.

Tatlong araw na rin daw silang hindi nakakarinig ng rocket pero kapag nangyari ito, alam na nila ang evacuation protocol papuntang bomb shelter.

Suportado naman ng Malacañang ang pansamantalang pagpapaliban sa deployment ng mga Pilipino sa Israel.

"Ito naman po ay para mapangalagaan na ang kaligtasan ng ating kababayan," ani Presidential Spokesperson Harry Roque.

Inilagay na ng DFA sa Alert Level 1 ang Israel at West Bank, kung saan inaabisuhan ang mga Pilipino na sumunod sa protocol ng Israel at Philippine embassy.

Alert Level 2 naman ang Gaza, kung saan dapat umiwas ang mga Pilipino sa pagbiyahe at maghanda kung kailangan ng evacuation.

Ayon sa Department of Labor and Employment, alam nila na ayaw pa ng mga Pinoy na umuwi pero sinigurong may koordinasyon na sila sa DFA sakaling kakailanganin ito.

-- Ulat ni Zen Hernandez, ABS-CBN News