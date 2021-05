Municipal hall ng Estancia sa Iloilo, isinailalim sa lockdown

Limang araw ang lockdown ang munisipyo ng Estancia sa Iloilo para sumailalim sa disinfection matapos na mapositibo sa COVID-19 ang isang opisyal doon.

Isinailalim sa limang araw na lockdown simula ngayong Huwebes ang municipal hall ng Estancia sa Iloilo matapos magpositibo sa COVID-19 ang isang opisyal ng bayan.

Admitted ngayon sa isang ospital sa Iloilo City ang opisyal matapos makaramdam ng sintomas ng virus.

Tatagal hanggang Mayo 25 ang pansamantalang pag-lockdown sa munisipyo para bigyang daan ang pag-disinfect.

Patuloy sa ngayon ang contact tracing ng Municipal Health Office ng Estancia sa mga nakasalamuha ng opisyal.

Ayon sa pinakahuling ulat ng Iloilo Provincial Health Office, as of May 19, may 49 nang naitatalang COVID-19 cases sa Estancia, kabilang ang 14 active cases.

- Ulat ni Rolen Escaniel