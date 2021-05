Lalaki tiklo matapos magbantang ipakakalat ang mga hubad na larawan ng nobya

Inaresto ang isang 23-anyos na lalaki sa lungsod ng Malolos, Bulacan, matapos takutin umano niya ang kaniyang 22-anyos na kasintahan na ikakalat niya ang mga hubad na larawan nito.

Ayon kay Police Lt. Nelvin Ricohermoso, hepe ng Region 3 Anti-Cybercrime Unit, pumayag ang suspek na si alyas Dale, na babayaran siya ng biktima na si alyas Roxanne kapalit ng hindi paglantad ng mga larawan. Dito na nahuli ang suspek sa isang entrapment operation.

Hindi inakala ng kolehiyalang biktima na gagawin ito sa kaniya ng isang linggo na niyang nobyong nakilala lang sa isang dating app.

“Unang-una po kasi niyang pakilala sa’kin, isa siyang sweet person, na gusto niyang magka-seryosong relasyon, at maayos naman po siyang kausap nu’ng una," ani Roxanne.

“Ang alam ko lang po ’pag nagagalit siya, or kapag nag-aaway po kami, ’yun ’yung panakot niya, na ikakalat niya daw po ’yung mga malalaswang litrato ko at ’yung mga videos po na nasa kaniya."

Sa pagkaka-aresto ng suspek, dito napag-alamang kasama ito sa watchlist ng Malolos City PNP, at dati na ring nasangkot sa mga kahalintulad na kaso.

Nakumpiska sa suspek ang cellphone na naglalaman ng mga maseselang larawan at video ng biktima.

Hindi na nagbigay pa ng pahayag ang suspek na nakatakdang humarap sa mga kasong paglabag sa anti-photo and video voyeurism act of 2009, violence against women and their children, grave coercion, at robbery-extortion na nakaugnay sa Cybercrime Prevention Act of 2012. —Ulat ni Trisha Mostoles

