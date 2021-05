Inang nagbenta ng sariling anak online arestado sa Davao del Norte

TAGUM CITY, Davao del Norte—Sa kulungan ang bagsak ng isang babae matapos itong magbenta ng isang sanggol sa ikinasang operasyon ng lokal na pulis, araw ng Martes.

Unang nakatanggap ng impormasyon ang mga awtoridad na may nagbebenta umano ng sanggol sa pamamagitan ng Facebook.

Nakipagkita ang isa sa mga kawani ng Tagum Police kasama ang nagkunwaring bibili ng sanggol sa halagang P200,000.

Ang suspek ay ang mismong nanay ng isang taong gulang na biktima.

Ayon kay Police Major Joselito Tan Jr., ang hepe ng Tagum Police, lumaban pa ang suspek nang hulihin ito ng mga pulis.

Wala rin umano itong dahilan para ipagbenta ang bata.

Agad na hinuli ang suspek at nakatakdang kasuhan ng paglabag sa Republic Act 10364 o Anti-Trafficking in Persons Act at Republic Act 7610 o ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act.

Nasa kustodiya naman ngayon ng mga social worker ang sanggol at patuloy ang imbestigasyon sa pagkakakilanlan ng bata. — Ulat ni Chrislen Bulosan

