Ilang local official may agam-agam sa hirit na 'non-disclosure' ng COVID-19 vaccine brand

MAYNILA - May agam-agam ang ilang local officials sa utos na huwag sabihin ang brand na gagamitin sa pagbabakuna kontra coronavirus disease (COVID-19).

Tinutulan ni League of Provinces of the Philippines National President Presbitero Velasco Jr, na gobernador ng Marinduque, ang rekomendasyon.

Ani Velasco, hindi tama at paglabag ng karapatang pantao ang hindi pagbanggit ng detalye sa bakunang ituturok sa kanila.

Dapat ding alam ng magpapabakuna ang mga risk ng pagturok sa kaniya at hindi ito puwedeng puwersahin kung ayaw.

May karapatan din aniyang tumangging magpabakuna ang isang indibidwal kung ayaw niya ang brand na ituturok sa kaniya.

“Yan po ay hindi pwedeng hindi sabihin yun. Meron pong Right of Informed Consent at karapatan po ng kahit sinong tao, ng bawat Pilipino na malaman ano 'yung risk doon sa gamot na i-inject sa atin o kaya anong benefit at ano ba 'yung mga alternatibong pwedeng gamitin. Karapatan ho 'yan, di pwedeng alisin, human rights ho 'yan,” ani Velasco, na dating mahistrado sa Korte Suprema.

Para kay Marikina City Mayor Marcy Teodoro, mahalagang alam ng mga mamamayan kung anong uri ng bakuna ang gagamitin sa kanila.

Paliwanag ni Teodoro, limitado naman ang pagpipilian sa kung anong mga bakuna lang ang meron ang lokal na pamahalaan.

Dapat din aniyang maging mahigpit na magpatupad ng pre-registration system imbis na hindi ianunsiyo ang brand ng bakuna.

“Ang pinakamahalaga lang sa atin ay informed yung consent, yung naiintindihan ng mga kabababayan natin kung ano yung available na pwede nilang pagpilian at kung gugustuhin nila they could proceed with vaccination at kung hindi naman pwede silang maghintay kung kelan maging available. It does not follow eh, kung babanggitin mo o hindi mo babanggitin eh,” ani Teodoro.

Iniutos na rin ng Department of the Interior and Local Government na huwag nang ianunsiyo ang brand ng bakunang gagamitin sa vaccine site para maiwasan ang dagsa ng tao. Bagay ito na inirekomenda ng Department of Health.

Pero nilinaw ng DILG na malalaman ng indibidwal sa vaccination site kung anong brand ng COVID-19 vaccine ang ituturok sa kaniya.

Dumepensa naman ang DOH sa rekomendasyon. Ayon kay DOH Undersecretary Maria Rosario Vergeire, layon nitong maiwasan ang pagdagsa ng mga tao sa vaccination site na posibleng maging sanhi pa ng pagkalat ng COVID-19.

Ayon pa kay Vergeire, kaunti pa lang ang dumarating na bakuna ng Pfizer at lahat naman ng bakunang inoorder ng pamahalaan ay epektibo.

"Ang nangyari po kasi for these past days nung nag-announce yung ilang LGU about a specific brand of vaccine dinagsa po at talagang nag-crowd po ang mga tao na napakadelikado po talaga niyan.

Pangalawa po parang nagkaroon at nakita talaga na 'yun ang gusto nilang bakuna which is very wrong. Kasi po hindi naman ganoon kadami yung supply natin ng ganyang bakuna at katulad nga nang sinasabi namin lahat po ng bakuna na yan pantay-pantay pag binigay sa atin, ito'y magiging epektibo pa rin sa atin," ani Vergeire.

Maaalaala na mahabang pila ang inabot sa mga vaccination site na nagtuturok ng mga bakuna ng Pfizer kontra COVID-19.

Sa ngayon ay aabot ng 3,299,470 ang bilang ng mga nababakunahan kontra COVID-19. Dito, 786,528 ang fully vaccinated na.

Kailangang mabakunahan ang 70 milyong katao para makamit ang herd immunity.